Дрон-бомбардувальник атакував зерновий комбінат у Курській області, — росЗМІ

Підприємство в селищі Тьоткіне зазнало нальоту через два дні після ударів Shahed по складах із зерном в Україні.

Український безпілотник атакував комбінат із перероблення зерна в Курській області Росії. Про це повідомило російське медіа SHOT у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 18 серпня.

За інформацією засобу масової інформації, атака на Курську область сталася о 14:00. Тоді бойовий безпілотний літальний апарат прилетів у селище Тьоткіне Глушківського району і скинув на землю невстановлений боєприпас. Він упав на території місцевого зернового комбінату. Унаслідок вибуху боєприпасу люди не постраждали.

Зазначимо, що офіційних повідомлень щодо цієї атаки безпілотника в РФ не було. Губернатор регіону Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі написав тільки про те, що в Рильському районі російські бійці засобами РЕБ посадили дрон-камікадзе. Здетонувати, за словами чиновника, він не встиг.

Нагадаємо, вночі 16 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними БпЛА. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, головною метою окупантів знову були портова та зернова інфраструктура на півдні регіону.

А 18 серпня в Підмосков'ї помітили "зграю" безпілотників. За даними Telegram-каналів, непізнані об'єкти вдалося зафіксувати над Серпуховим. РосЗМІ, своєю чергою, стверджують, що інформація про "зграю безпілотників" є фейком, а в небі над Підмосков'ям нібито кружляють легкомоторні літаки.