Війська РФ отримали антидронові рушниці з детектором БПЛА: чим вони загрожують безпілотникам ЗСУ

Пристрій може виявляти дрони на відстані до одного кілометра, що дасть змогу окупантам запобігати атакам з повітря, кажуть розробники.

Російські окупаційні війська в Україні отримали перші екземпляри антидронових рушниць ЛПД-820 із вбудованим датчиком виявлення безпілотників, повідомляє агентство ТАСС. Цю модель на виставці "Армія 2023" представило російське АТ "Лабораторія ППШ" (Лабораторія з боротьби з промисловим шпигунством).

За допомогою антидронової рушниці ЛПД-820 безпілотник ЗСУ можна виявити на відстані до одного кілометра, заявив генеральний директор підприємства Денис Осломенко. За його словами, це розв'язує основну проблему боротьби з малими безпілотниками, які зазвичай виявляють, коли вони вже в зоні видимості та навідалися на потрібну ціль.

"У будь-якої противодронової зброї є недолік — вона працює по дрону, коли ми його бачимо, а це 200-300 м. Але якщо ми бачимо дрон, значить, він уже скоригував вогонь по нас або ось-ось скине боєприпаси", — каже Осломенко. "А за допомогою нашого рішення ми можемо швидко активувати режим придушення і виявити дрон на відстані до кілометра, поки він ще не навівся на ціль", — зазначає він.

Антидронова рушниця ЛПД-820 може ідентифікувати дрони в діапазоні частот від 2 до 5 ГГц Фото: Twitter

Придушення безпілотника противника відбувається саме там, де було виявлено дрон, за словами Осломенка, який вказав, що антени пеленгатора і глушника мають однакові кути дії. За твердженням представника компанії, російська армія вже почала отримувати ці рушниці, але їх гостро не вистачає. Осломенко заявив, що наразі компанія розробляє пістолет з обома антенами, зручно розміщеними в одному корпусі. Антидронова рушниця ЛПД-820 може ідентифікувати дрони в діапазоні частот від 2,4 до 5,8 ГГц, а потім придушувати їх у діапазонах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц і 5,8 ГГц.

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