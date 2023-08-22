Ядерний бомбардувальник РФ Ту-22М3 знищив секретний український дрон — експерт

Безпілотник зміг автоматично долетіти й атакувати Ту-22М3 завдяки унікальному софту, запевняє керівник Defence Blog Ділан Малясов.

Успішна атака на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області, внаслідок якої згорів російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, була здійснена безпілотником української розробки. Про це повідомив у своєму Facebook Ділан Малясов — керівник сайту Defence Blog, що спеціалізується на військовій тематиці, посилаючись на власних інсайдерів.

За його словами, талант українських інженерів дозволив знищити дуже важливий стратегічний бомбардувальник, який обстрілював Україну ракетами Х-22. Так само цей літак здатний нести ядерну зброю, тож його втрата дуже відчутна для окупантів. Як вважає він, атака на аеродром "Сольці" має увійти в підручники історії.

"Цей епізод увійде в підручники історії. Українська команда розробила спеціалізований дрон, який здатен в автоматичному режимі виконати політ і знищувати ворожі цілі, — написав Ділан Малясов. — На жаль, через умови війни не можна називати імена розробників та інженерів і наводити більш точні подробиці про безпілотник, але вони знають про вашу вдячність".

За його інформацією, новий український дрон є суто вітчизняною розробкою і, що особливо важливо, його програмне забезпечення також українське. У росіян немає жодного аналога такому апарату, оскільки він заснований на зовсім інших принципах, ніж російські "Ланцети" або іранські Shahed. Як зазначив Ділан Малясов, безпілотник знищив незрівнянно дорожчий літак Ту-22М3.

Згорілий Ту-22М3 після атаки безпілотника Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше повідомлялося про удар двох невідомих безпілотників по аеродрому "Сольці". Міноборони РФ повідомило про один пошкоджений літак. Місцеві пабліки пишуть, що внаслідок пожежі пошкоджено щонайменше два стратегічні бомбардувальники. Російські війська втратили щонайменше один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 унаслідок удару БПЛА по авіабазі "Сольці", яка розташована в Новгородській області. Джозеф Демпсі, науковий співробітник оборонного і військового аналізу в Міжнародному інституті стратегічних досліджень, у Twitter опублікував супутникове фото.

Потім 21 серпня стало відомо, що російську авіабазу "Шайковка" також атакував безпілотник. За деякими даними, падіння БПЛА зафіксували на території аеродрому, утворивши воронку. Після цього спалахнула пожежа. На цій авіабазі перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.