Загроза для Ізраїлю та США. Іран представив новий ударний дрон Mohajer-10 (відео)

Безпілотник нагадує американський MQ-9 Reaper, але відстає від нього на два десятиліття, вважають ізраїльські експерти.

У свій національний день оборонної промисловості Іран представив новий військовий безпілотник Mohajer-10, повідомляє CNN. Як стверджується, цей БПЛА є останнім досягненням оборонної промисловості країни.

Mohajer-10 отримав збільшену дальність польоту і тривалість польоту (2 000 км і 24 години), а також можливість оснащення корисним навантаженням на 300 кг, що вдвічі перевищує вантажність безпілотника Mohajer-6. Максимальна висота, на яку здатен піднятися безпілотник, становить 7 000 метрів.

На відео, опублікованому у вівторок іранськими ЗМІ, безпілотник показано серед іншої військової техніки з текстом "Приготуйте свої притулки" на івриті та перською мовою. Текст відео, опублікованого в День військової промисловості Ірану, відображає напружені відносини між Іраном та Ізраїлем, зазначає CNN. А офіційні особи США звинуватили Іран у постачанні безпілотників Mohajer-6 Росії в її війні проти України, хоча Тегеран це заперечує.

Як зазначають ізраїльські військові експерти The Jerusalem Post, новий іранський безпілотник зможе нести корисне навантаження близько 300 кг і розвивати швидкість до 200 км/год, а це приблизно вдвічі менше, ніж в американського MQ-9 Reaper. Корисне навантаження іранського становить приблизно чверть від навантаження Reaper, таким чином Mohajer-10 все ще на два десятиліття відстає від технологій США.

Проте Іран заявляє, що у Mohajer-10 є можливість нести бомби та системи радіоелектронної боротьби, а також розвідувальні модулі. Це означає, що Іран може використовувати цей безпілотник, щоб загрожувати Ізраїлю або силам США в регіоні, пише The Jerusalem Post. Неясно, чи зможе Іран ефективно використовувати ці безпілотники за кордоном. Ці типи великих безпілотників тепер є легкою здобиччю для засобів протиповітряної оборони, тому що вони повільні і їх легко виявити через відносно велику радіолокаційну помітність.

Раніше Фокус розповідав, що в Ірані розповіли про проєкт вітчизняного винищувача Qaher-313, який отримає дві версії: пілотну і безпілотну. Уперше прототип Qaher-313 представили ще у 2013 році, але він досі не надійшов на озброєння армії Ірану.