Іран лякає безпілотними винищувачами Qaher-313 з бомбами і ракетами: коли вони з'являться

Уперше прототип Qaher-313 представили ще 2013 року, але він досі не надійшов на озброєння армії Ірану.

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Глава Організації авіаційної промисловості Ірану (IAIO) Афшін Хадже Фард повідомив журналістам, що проєкт вітчизняного винищувача Qaher-313 отримає дві версії: пілотну і безпілотну, повідомляє MEHR News Agency. Безпілотну версію обіцяють продемонструвати "в найближчі місяці".

Про винищувач Qaher-313 відомо не так багато. Це іранський одномісний легкий бойовий літак, який був представлений у лютому 2013 року президентом Махмудом Ахмадінеджадом, але так досі не надійшов до ВПС Ірану. Літак має незвичайний дизайн із переднім розташуванням крила і хвостовим оперенням, схожим на качку. Він також має відносно невеликі розміри та вагу.

Qaher-313 оснащений одним двигуном Rotax 912, який забезпечує йому максимальну швидкість 600 км/год. Винищувач може нести озброєння, включно з ракетами класу "повітря-повітря" і бомбами. Точні характеристики Qaher-313 невідомі, але портал Militaryfactory наводить такі, посилаючись на інформацію від іранської влади:

Роль — повітряний бій.

Габарити — довжина 15,5 м, ширина 8 м, висота 4,08 м, вага 4400 кг.

Дальність і швидкість — швидкість до 1500 км/год, висота 15 км, дальність 2000 км.

Озброєння — дві авіабомби або шість ракет "повітря-повітря".

Qaher-313 оснащений одним двигуном Rotax 912 Фото: Facebook

А про можливість появи безпілотної версії Qaher-313 вперше заявив у березні 2023 року міністр оборони Ірану Мохаммад Реза Аштіяні. Він заявив, що літак буде призначений для розвідки та спостереження, а також для нанесення ударів по наземних цілях. Безпілотний Qaher-313 матиме такі самі характеристики, як і пілотована версія, включно з переднім розташуванням крила і хвостовим оперенням.

Так само Глава Організації авіаційної промисловості Ірану (IAIO) Афшин Хадже Фард сказав в інтерв'ю журналістам, що за останні чотири десятиліття IAIO провела капітальний ремонт усіх літаків, а всі іранські бомби та ракети тепер оснащені лазерними системами наведення.

Нагадаємо, Росія разом з Іраном збираються створити флот із 6000 дронів Shahed. Згідно з планом, зараз РФ має збирати до 180 БПЛА на місяць, але самостійно виробляти тільки планери.

Тим часом Китай показав у РФ майже точну копію іранського Shahed-136. Китайська Cobtec спершу презентувала свій Sunflower-200 у Білорусі, а за два місяці — у Росії, значно "покращивши".