У Росії створили конкурента Shahed-136: що відомо про загадковий дрон "Виріб 54"

Передбачається, що ударний безпілотник збиратимуть у торговому центрі, а виробництвом займеться сім'я бізнесменів, які виробляють "Ланцети".

На виставці "Армія 2023" у Росії було анонсовано створення загадкового ударного дрона "Виріб 54", повідомляє Forbes. Передбачається, що це буде далекобійний дрон-камікадзе, який складе конкуренцію іранським Shahed.

"Виріб 54" анонсувала компанія "Аероскан", яку очолює син конструктора "Ланцетів" Олександра Захарова — Микита. Сім'я володіє 50,85% акцій Zala Aero Group, що випускає найнебезпечніші на сьогодні російські дрони "Ланцет". На думку Forbes, навряд чи бізнес Микити конкуруватиме з бізнесом батька, тож "Виріб 54" експерти видання не розглядають як конкурента "Ланцета". Найімовірніше, на їхню думку, "Виріб 54" доповнить або складе конкуренцію іранським Shahed-136 шляхом підвищеної далекобійності.

"Якщо цей "Виріб 54" буде безпілотником "дальнього радіуса дії", то йому, імовірно, доведеться більше конкурувати з Shahed-136, але все залежить від характеристик", — сказав Forbes Семюел Бендетт, експерт з російських дронів і радник CNA і CNAS. "Цілком можливо, що цей новий безпілотник заповнить прогалину між можливостями "Ланцета" і Shahed-136 з дальністю дії 80-200 км або може бути розроблений для ще більшої дальності", — зазначив експерт.

"Виріб 54" може замінити Shahed-136 Фото: Facebook

Як стало відомо журналістам Forbes, ця анонсована модель є ініціативною розробкою компанії. У "Виробі 54" використовуються новітні алгоритми штучного інтелекту, а наразі модель проходить фінальні випробування перед запуском у виробництво.

Forbes зазначає, що в "Ланцеті" використовують процесор Jetson TX2 американського виробництва, який оптимізовано для нейронних мереж, що забезпечує можливості штучного інтелекту дронів, який, як вважають, допомагає дрону-камікадзе захоплювати цілі, визначені оператором. "Виріб 54" може використовувати контрабандні процесори, а алгоритми, що підключаються до камери дрона, можуть виявляти орієнтири та здійснювати навігацію, коли GPS глушиться, а машинне навчання може ідентифікувати цілі без втручання людини.

Імовірно в цьому іжевському ТЦ збиратимуть дрони "Виріб 54" Фото: Facebook

Американське видання вже припустило, де можуть виробляти "Виріб 54". Найімовірніше, складання дронів здійснюватиметься в Іжевську на базі торгового комплексу "Італмас". Наприкінці минулого року від оренди в цьому ТЦ відмовилося багато закордонних брендів, які покинули Росію через санкції. Згідно з розслідуванням місцевих журналістів, будівлю ТЦ придбала компанія "Аероскан" Микити Захарова. А ще в серпні 2020 року його батько, Олександр Захаров, запропонував закрити торгові центри, які торгують іноземними брендами, і перепрофілювати їх під виробництво дронів.

Forbes зазначає, що у зв'язку з цим має з'явитися новий жарт: "В Америці ви йдете в торговельний центр за новим дроном. У Росії нові дрони приходять із торговельних центрів за вами!". Тільки це смертельні пристрої, зазначають журналісти.

Цікаво, що сім'я Захарових активно "присіла" на бізнес зі створення та продажу безпілотників для армії РФ. Як було зазначено вище, батько сімейства, Олександр Захаров, володіє контрольним пакетом акцій Zala Aero Group (випуск "Ланцетів"), його син Микита керує "Аероскан" (дрон-розвідник Z-20 і "Виріб 54"), а в доньки Олександра Захарова, Марії, також є власна компанія з виробництва дронів "Оріон". Сам Микита Захаров чомусь вважав за краще здобувати освіту на Заході (навчався в Оксфорді) і володіє нерухомістю в Лондоні.

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