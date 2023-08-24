Купити РЕБ — не проблема: эксперт назвав спосіб, як захистити інфраструктуру від обстрілів

Уряд України має зобов'язати великий бізнес самостійно встановлювати засоби РЕБ на об'єктах за прикладом Росії, вважає Сергій Флеш.

Росіяни можуть знову атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України дронами та ракетами. Український військовий та фахівець з радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" розказав в інтерв'ю "Цензору", як можна їх захистити.

За його інформацією, Росія теж боїться обстрілів, тому нещодавно російський уряд звернувся до великого бізнесу, зізнався, що держава не може захистити всі об'єкти інфраструктури, і запропонував бізнесменам самим купувати засоби для оборони. У 2023 році в Росії провели рекордну кількість тендерів по закупівлі засобів РЕБ.

Сергій Флеш підкреслив, що український уряд також не в змозі захистити від обстрілів весь великий бізнес, тому варто зобов'язати підприємства самостійно захищати інфраструктуру. Зараз цілком можливо придбати засоби РЕБ за кордоном і встановити їх, щоб придушувати дрони.

"Компанії, і насамперед ДТЕК, повинні закупити РЕБ і передати його в координацію військовим. Ми не можемо ігнорувати проблему. Окремі депутати ведуть законодавчу діяльність з цього питання, але немає ініціативи від держави", — підкреслив експерт.

Сергій Бескрестнов додав, що Росія має радіоелектронну боротьбу, яка є одною з найсильніших у світі. Мова йде не тільки про потужність технологій, але й про кількість таких засобів. Деякі країни мають цікавіші розробки, але їх вироблено набагато менше, ніж росіяни поставили на фронтах в Україні. Річ у тім, що у РФ розробкою та створенням комплексів РЕБ займаються вже багато років, і не тільки військові заводи — цивільні також випускають комплекси для захисту інфраструктури. Зараз такі засоби замовляє і Міністерство оборони Росії.

"Ще до повномасштабного вторгнення військовий російський чиновник сказав: ми порахували, що набагато простіше паскудити, ніж створювати. Все так і зробили: у росіян жахливий зв'язок, але сильний РЕБ і РЕР. Ось такий парадокс", — відмітив Сергій.

Сергій Флеш також пояснив, чому ЗСУ не вистачає РЕБ на фронті. За його словами, союзники передають Україні небагато комплексів, і їх неможливо об'єднати в одну систему через різні частоти.