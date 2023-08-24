Windows 11 "ламає" комп'ютери після встановлення оновлення: як уникнути цієї проблеми

У компанії вже ведуть розслідування причин появи "синіх екранів смерті" і повідомлення про "непідтримуваний процесор".

Компанія Microsoft заявляє, що почала розбиратися в проблемі появи BSOD ("синього екрана смерті", повідомлення про пошкодження операційної системи) у користувачів, які встановили оновлення KB5029351 для Windows 11, повідомляє The Verge. Повідомлення про "непідтримуваний процесор" стали надходити від людей, у чиїх комп'ютерах встановлено материнську плату компанії MSI.

"Зараз ми проводимо розслідування, щоб визначити, чи спричинена ця проблема саме з вини Microsoft. Ми надамо оновлення, коли з'явиться додаткова інформація", — йдеться у відповіді служби підтримки Microsoft Windows Health Center.

Журналіст The Verge особисто зіткнувся з цією проблемою на ігровому ПК з Windows 11, оснащеному процесором Intel Core i9-13900KS на материнській платі MSI MPG Z690 Carbon WiFi. Низка користувачів популярного порталу Reddit повідомили про один і той самий BSOD після встановлення оновлення, причому всі вони працюють на системах Intel на материнських платах MSI з останніми оновленнями BIOS.

BSOD або "синій екран смерті" повідомляє про поломку в ОС Windows Фото: Microsoft

На щастя, Windows 11 може відновитися і відкотити зміни після появи BSOD, так що хвилюватися не варто. До того ж Microsoft, схоже, видалила оновлення KB5029351 із порушених систем, але воно, як і раніше, доступне для всіх інших. Оновлення пройшло тестування на комп'ютерах користувачів Microsoft Windows Insider, потрапило в Release Preview, а потім надійшло у звичайні оновлення копій Windows 11, перш ніж було повідомлено про проблеми.

Поки не зрозуміло, що є причиною проблеми, але вона цілком може бути пов'язана з нещодавніми оновленнями BIOS від MSI у межах підготовки до майбутніх процесорів Intel для настільних ПК 14-го покоління під кодовою назвою Raptor Lake-S Refresh. MSI нещодавно випустила серію оновлень BIOS для материнських плат Z690 і Z790, які, згідно з примітками до патча, "підтримують процесори наступного покоління".

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