Готуються застосовувати в бою: США отримали лазерну зброю Phantom розміром із холодильник

Phantom доволі міцний і важить близько 90 кг, тому двоє солдатів можуть переносити його з місця на місце та підключати.

Компанія Northrop Grumman надала уряду США компактну високоенергетичну лазерну установку під назвою Phantom, яку застосовуватимуть як зброю. Подробиці вона опублікувала на своєму офіційному сайті.

Phantom потужністю 10 кВт має об'єм близько 0,3 кубометра, майже як мініхолодильник, і важить 200 фунтів (близько 90 кг), що дасть змогу переносити її з місця на місце силами лише двох осіб. Водночас установка досить міцна, щоб її можна було сміливо застосовувати в польових умовах. Northrop Grumman обіцяє, що інтегрує нове обладнання з іншими системами та незабаром надасть його військовим для тестування.

Як вважають журналісти сайту New Atlas, Phantom — це не повноцінна лазерна зброя, а лазерний генератор. Це скоріше компонент, і щоб перетворити його на повноцінну систему озброєння, його необхідно під'єднати до джерела живлення, а також до прицільної та фокусувальної оптики, що спрямовує промінь на ціль. Зараз інженерам потрібно зробити маленькі міцні лазери потужнішими, а величезні й руйнівні установки — меншими. Коли їм вдасться досягти балансу, тоді у військових з'явиться повноцінна лазерна зброя.

"Мініатюризуючи передові можливості, ми розширюємо сферу застосування нашої технології та продовжуємо лідирувати в галузі лазерів високої енергії. Northrop Grumman використовує свій досвід у сфері спрямованої енергії, щоб створити надзвичайно компактний, легкий і ефективний лазер для бійців", — прокоментував віцепрезидент і генеральний менеджер зі стратегічних космічних систем Northrop Grumman Роберт Флемінг.

Як пише видання The Debrief, лазерні технології засновані на виробництві когерентного світла — променя фотонів однакової частоти, який не розсіюється. Хвилі, які створюють лазери, ідентичні та синхронізовані, що дає змогу створювати керований промінь.

Армія США давно прагне отримати лазерну зброю, але з моменту першого використання під час війни у В'єтнамі стикається з безліччю проблем під час використання лазерів у практичних бойових ситуаціях, зокрема з недостатньо високою потужністю, високою вартістю розроблення та розгортання. Згідно зі звітом Рахункової палати уряду США (GAO), опублікованим раніше 2023 року, Пентагон щорічно витрачає близько $1 млрд на розроблення спрямованої енергетичної зброї, зокрема лазерної, здатної забезпечити захист від безпілотних літальних апаратів, снарядів та інших загроз.

"Однак у Міністерства оборони виникли проблеми з виведенням цих технологій із лабораторії в польові умови з кількох причин", — ідеться в короткому викладі звіту GAO, і наголошується, що одна з проблем, із якими стикається Міністерство оборони, — це визначення того, як використовувати таке обладнання у військових цілях.

Прагнучи допомогти військовим подолати проблеми, що виникають під час впровадженн зброї спрямованої енергії, компанія Northrop Grumman у минулому вже розробила кілька дуже складних високоенергетичних лазерів, які зараз використовують збройні сили США. До них належать стратегічний лазер SILL, а також система високоенергетичної лазерної зброї HELWS потужністю 300 кВт, спеціально розроблена для протидії БПЛА й іншим об'єктам, здатним швидко летіти.

Нещодавно в Китаї заявили про створення "нескінченного" бойового лазера. Нова система охолодження дасть змогу швидко розсіювати тепло та запускати промені практично безперервно, уражаючи літаки та навіть супутники.

Раніше писали, як працює енергетична зброя та коли її застосовуватимуть у бою. Крім лазерів, учені розглядають й інші способи ураження противника, наприклад, мікрохвилі.