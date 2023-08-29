Перша в Україні: ЗСУ знищили унікальну російську РЛС "Предел-Э" (відео)

Новітню радіолокаційну станцію "Предел-Е" прикривав ще й комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але це не завадило українським воїнам.

Українські військові в зоні бойових дій у Херсонській області вперше знищили російську радіолокаційну станцію "Предел-Э". Про це йдеться у зведенні про оперативну обстановку Сил оборони півдня України від 28 серпня.

Відомо, що російську техніку бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати, використовуючи HIMARS, який і вразив РЛС снарядом типу GMLRS. У профілі Ukraine Weapons Tracker у соціальній мережі Х (Twitter) опублікували навіть відео знищення цієї станції.

"І хоча ексклюзивний "Предел-Е" прикривав ще й доволі сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але на нашій землі від нас нічого не приховати. І ось уже в серпні унікальну розробку вартістю 200 млн. доларів США наші воїни просмажили вщент, разом із комплексом-захисником", — ідеться в повідомленні.

На кадрах видно, що "Предел-Е" окупанти розмістили в межах населеного пункту поблизу приватних будинків. Але це не завадило українським військовим відстежити ціль і знешкодити її снарядом. Після удару HIMARS до роботи долучився безпілотник, який показав операторам, як РЛС спалахнула, а за кілька хвилин від неї залишився тільки обвуглений остів.

Технічні характеристики РЛС "Предел-Э"

Це мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю. За даними Сил оборони, російські військові отримали "Предел-Э" у червні 2023 року, хоча прототип було продемонстровано близько двох років тому на виставці в Санкт-Петербурзі.

Техніка призначена для озброєння і віддачі цілевказівок по надводних і повітряних цілях з використанням власних систем радіолокації. Принцип дії таких РЛС ґрунтується на відбитті радіохвиль від іоносфери та, в деяких випадках, від поверхні землі або води. Обробка відбитих і прийнятих за допомогою складних алгоритмів забезпечує пошук різних рухомих і стаціонарних об'єктів.

За словами виробників. "Предел-Э" був створений насамперед для стеження за кораблями противника в морі, які він міг виявляти на відстані 400 кілометрів. РЛС це вдається тому, що техніка використовує ефект аномального поширення радіохвиль. Завдяки активним фазованим антенним решіткам дальність виявлення у цієї РЛС збільшилася в 10-15 разів порівняно з аналогами. Коштує така військова техніка приблизно 200 млн доларів США.

85Я6 "Леєр-2", який також був знищений ЗСУ під час бойової операції, — це російський автоматизований мобільний автоматизований комплекс радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби. Він виявляє джерела радіовипромінювань, створює перешкоди для систем зв'язку та пригнічує радіоелектронні системи. Крім того, може імітувати роботу різних РЕЗ, а також допомагає аналізувати ситуацію в електромагнітному спектрі під час підготовки до бойових дій. У липні Сили оборони України знищили російський комплекс "Леєр-2" за допомогою артилерії.

Нагадаємо, 23 серпня ЗСУ знищили в Криму рідкісну РЛС "Підліт". Журналісти припускають, що Сили оборони провели вкрай складну і скоординовану операцію. Станція РЛС "Підліт-К1" розроблена для пошуку цілей, що летять низько.

А 18 серпня ЗСУ знищили рідкісну РЛС "Зоопарк-1". Безпілотник Shark вистежив позицію росіян, а потім артилеристи завдали по ній точного удару.