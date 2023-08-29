Нова система з лазерами та штучним інтелектом захистить місто від дронів: як працює

Компанія Teleidscope протестувала свою систему виявлення та ідентифікації дронів, і 2024 року її впровадять у Вашингтоні, щоб не повторилися події 11 вересня.

Міністерство оборони США розгорне систему з підтримкою штучного інтелекту для захисту повітряного простору над столицею країни — Вашингтоном. Як повідомляють на офіційному сайті відомства, технологія захищатиме місто від атак дронів або літаків.

У міністерстві зазначають, що сьогодні в небі Вашингтона літає величезна кількість безпілотників, а саме населення столиці США становить шість мільйонів осіб. Розробниками системи розпізнавання та відстеження БПЛА є американська компанія Teleidoscope. Спільно з Міноборони інженери компанії випробовували свою систему 18 місяців і після численних успішних тестів військове відомство країни уклало з розробниками контракт на $100 мільйонів. Впровадження технології має розпочатися цього року.

"Нова система використовує досягнення ринку в галузі машинного навчання і функції доповненої реальності в камерах спостереження, які допомагають операторам ідентифікувати різні об'єкти в повітряному просторі", — заявив представник компанії.

За допомогою спеціальних інфрачервоних камер оператори ППО можуть точно ідентифікувати дрони та наводити сигнальні лазери на набагато більші відстані. Система лазерного візуального попередження надає тим, хто займається забезпеченням безпеки повітряного простору над столичним регіоном країни, швидкий спосіб зв'язатися з пілотами, коли не допомагає радіозв'язок. У разі виникнення повітряної загрози військові активують систему протиповітряної оборони.

Програмне забезпечення для виявлення загроз потенційно може працювати на будь-якому периферійному пристрої або в хмарі з повноцінним відеопотоком. Ця технологія має широке застосування у сфері національної оборони в усіх службах для захисту від асиметричних і майже рівноцінних загроз, таких як безпілотні авіаційні системи та крилаті ракети.

Нове обладнання для візуального розпізнавання, ідентифікації та попередження забезпечує десятикратне збільшення продуктивності порівняно з 11 вересня 2001 року, коли сталася найбільша терористична атака в США, зазначив підполковник ВПС Куртіс Енгельсон, який керує підрозділом систем управління бойовими засобами.

"Це передова система спостереження, ідентифікації та стеження, яка відстежує і захищає контрольований повітряний простір навколо Вашингтона. Вона є частиною Інтегрованої системи протиповітряної оборони Національного столичного регіону", — сказав Енгельсон.

Раніше Фокус розповідав, що Ізраїль запустить лазерну ППО першою у світі. У Міноборони країни обіцяють, що через пів року ППО Ізраїлю матиме частковий лазерний захист, а за кілька років — повний.