Топ-10 кращих ноутбуків і планшетів для навчання: як обрати гаджет школяреві або студенту

Пристрій має бути не тільки продуктивним, а й міцним, щоб витримати всі тяготи і негаразди навчального процесу — такі моделі є у Lenovo, Acer, HP, Microsoft, Apple, Acer і Gigabyte.

На носі 1 вересня, студенти та школярі готуються осягати нові знання. Американське видання PC Mag назвало 10 найкращих пристроїв для навчання у 2023 році — їх можна купити і в Україні.

Що потрібно школярам і студентам?

У сучасному світі навчання вже настільки цифровізоване, що учні не можуть обійтися одними зошитами та підручниками — їм необхідні електронні пристрої, щоб шукати інформацію в інтернеті, дивитися навчальні фільми, зв'язуватися з однолітками або викладачами онлайн, писати реферати та багато іншого. Незамінним у цій справі стануть ноутбуки, оскільки вони володіють високою потужністю, оснащені вебкамерами й водночас досить компактні, щоб легко перевозити їх з місця на місце, наприклад, з рідної домівки до гуртожитку або з аудиторії до кафе під час перерви.

Як радить PC Mag, ноутбук для навчання має бути продуктивним, достатньо надійним і прослужити щонайменше чотири роки, щоб студент встиг закінчити бакалаврат, а краще, щоб протримався ще рік чи два на магістратурі. При цьому варто зважати на ціну, щоб один гаджет не обійшовся родині дорожче, ніж усе навчання в університеті. Ті самі параметри важливі і для школи, в ідеалі, якщо дозволяє бюджет, у гаджета має бути можливість для подальшої модернізації.

HP Pavilion Plus 14

Одна з найкращих пропозицій ноутбуків для учнів на ринку, оскільки відповідає всім перерахованим вище параметрам і коштує 35-40 тисяч гривень залежно від комплектації. Перевагою моделі є тонкий дизайн, потужний процесор і економний 14-дюймовий OLED-дисплей високої роздільної здатності (2880x1800). У продажу є ноутбуки з більшими екранами, але Pavilion Plus 14 ідеально підходить для студентів, яким потрібен легкий апарат для повсякденних завдань, таких як ведення нотаток, написання робіт або відеозв'язок. З мінусів: не найбільший час автономної роботи (до 9,5 години), відсутність заслінки для вебкамери (хоча сама вона хороша) і портів Thunderbolt 4.

HP Pavilion Plus 14

Apple MacBook Air (M1, кінець 2020 р)

Цей ноутбук від Apple оснащений процесором М1, який поступається потужнішому M2, але все ще залишається гарним вибором завдяки непоганій продуктивності, економності та компактності у своїй ціновій категорії. При вазі 1,29 кг він оснащений якісним 13,3-дюймовим дисплеєм Retina, а також одними з найкращих клавіатур і тачпадів на ринку, має елегантний металевий дизайн, а найголовніше — дуже ємний акумулятор, що витримує до 29 годин роботи. Мінуси: всього два порти USB Type-C. Такий ноутбук продається в Україні за ціною від 36 тисяч гривень.

Apple MacBook Air

Microsoft Surface Go 2

Surface Laptop Go 2 займає проміжну нішу між мініпланшетом Microsoft Surface Go 3 і його основною розкладачкою Surface Laptop 4, маючи досить непогані характеристики. Він стильніший і краще зроблений, ніж багато бюджетних ноутбуків, має незвичний квадратний екран зі співвідношенням сторін 3:2, що дає змогу переглядати більшу частину вебсторінки або текстового документа без прокрутки (зручно для навчання). Дисплей PixelSense з діагоналлю 12,4 дюйма має не найкращу роздільну здатність (1536x1024), зате важить лише 1,2 кг і працює від батареї 12 годин. Інші переваги моделі: якісна збірка, зручна клавіатура, досить новий процесор Intel Core i5-1135G7, можливість заміни SSD і частин корпусу в разі пошкодження. Ціна на Surface Laptop Go 2 стартує від 25 355 грн.

Microsoft Surface Go 2

Lenovo IdeaPad Slim 7

Чудовий вибір для студентів, яким потрібен високопродуктивний і міцний ноутбук. Його можна всюди носити з собою під час навчання і не боятися випадкових пошкоджень завдяки легкому (1,36 кг) і міцному корпусу з магнієвого сплаву, армованого вуглецевим волокном. Сенсорний OLED-екран з діагоналлю 14 дюймів чудово підходить для створення нотаток, перегляду сайтів або фільмів у вільний час, а восьмиядерний процесор AMD Ryzen 7 впорається навіть зі складними завданнями. Є у моделі і пара недоліків: тьмяне підсвічування клавіатури і відсутність вбудованих портів HDMI і USB Type-A — для підключення доведеться використовувати адаптер. Ціна Lenovo IdeaPad Slim 7 — від 24 тисяч грн.

Lenovo IdeaPad Slim 7

Lenovo IdeaPad Flex 5

Вигідною відмінністю цього продукту від Lenovo є конструкція-трансформер, вона дає змогу використовувати пристрій не тільки як ноутбук, а й як планшет, а з посиленими петлями він прослужить дуже довго. На яскравому сенсорному IPS-екрані легко читається текст, так на ньому ще й можна писати за допомогою спеціального пера (його варто купити окремо). Не варто забувати про продуктивність, вищу за середню, наявність безлічі портів, включно з USB і USB-C, зручну клавіатуру і тачпад. Єдиний недолік — невеликий час роботи від батареї (близько 10 годин). Ціна в Україні починається від 20 тисяч гривень.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Microsoft Surface Pro 9

Ще один трансформер, який оглядачі вважають найкращим планшетом для ведення конспектів, ось тільки потрібно вибрати версію на базі процесора Intel Core. Пристрій хвалять за хорошу продуктивність,

тривалий час автономної роботи (близько 13 годин) екрану зі співвідношенням сторін 3:2, зручний для роботи з пером. Корисними перевагами є також два порти Thunderbolt 4 (USB-C), можливість замінити жорсткий диск і клавіатуру, що перетворює планшет на компактний ноутбук. Ось тільки за версію з 16 ГБ оперативної пам'яті українцям доведеться віддати щонайменше 34 тисячі грн.

Microsoft Surface Pro 9

Lenovo IdeaPad Duet 5

Альтернатива Microsoft Surface Pro 9, яка добре підходить для використання в різних місцях, навіть у дорозі, завдяки гарному складанню і надійній знімній конструкції. У комплект входить клавіатура і планшет з чітким і яскравим дисплеєм з роздільною здатністю 2,5K, придатним як для навчання, так і для розваг, попри порівняно невелику обчислювальну потужність, відсутність підтримки Thunderbolt і обмежену пам'ять (128 ГБ), яку не можна розширити. Lenovo IdeaPad Windows Duet 5 у комплекті зі стилусом в Україні коштує 37 800 грн.

Lenovo IdeaPad Duet 5

Dell XPS 15

Модель 2023 року випуску в рази дорожча за всі попередні, але може стати практично повною заміною настільного комп'ютера. Оснащена Intel Core i7-13700H 13-го покоління, графікою Nvidia GeForce RTX 4070 і OLED-дисплеєм 4K, ця машина впорається з будь-якими обчисленнями або створенням контенту, зокрема з редагуванням відео. Він готовий запускати новітні ігри та фільми, коли з навчальними завданнями або роботою буде покінчено, але при цьому досить компактний, щоб без зусиль носити його на лекції або практичні заняття, і автономний — заряду вистачає приблизно на 14 годин роботи. Невеликим недоліком називають відсутність портів, крім USB-C, але для цього в комплекті поставляється адаптер. Ціна кусається: від 85 470 грн.

Dell XPS 15

Gigabyte Aorus 15 BMF

Під час навчання в університетах часто потрібні потужні ноутбуки для домашньої роботи, але іноді їм хочеться відпочити і розважитися на вихідних. Gigabyte Aorus 15 BMF пропонує високу потужність, міцну конструкцію, безліч портів, камеру з роздільною здатністю 1080p, значний дизайн на рівні преміум-класу і навіть прийнятний час автономної роботи. Фактично, це ігровий ноутбук бюджетної категорії, який відмінно підійде для студентів, адже мfає краще співвідношенням ціни та якості серед моделей 2023 року. За такий апарат доведеться віддати 46 тисяч грн.

Gigabyte Aorus 15 BMF

Chromebook Acer Spin 514 Chromebook Acer Spin 514

Хороший варіант для тих, кому потрібно часто використовувати для навчання такі інструменти, як Google Docs і додатки для Android, але бюджет обмежує. Модель 2023 року є найкращим у своєму класі Chromebook і відмінним ноутбуком-трансформером, що доповнює настільні ПК. Процесор AMD Ryzen 5 забезпечує першокласну продуктивність, є також вебкамера Full HD, модем Wi-Fi 6, порт USB-C і з'єднання HDMI, акумулятор, що забезпечує 13 годин роботи без підзарядки, алюмінієвий корпус має сертифікат MIL-STD 810H, що дає змогу витримати суворі умови університетського життя. Мінуси: дешевше сховище даних eMMC, застаріле співвідношення сторін екрана 16:9, немає порту Thunderbolt 4 і стилуса в комплекті. Купити Chromebook Acer Spin 514 в Україні можна за 26 750 грн.

Chromebook Acer Spin 514 Chromebook Acer Spin 514

