Федоров протестував антидронову рушницю Piranha і поділився результатами (відео)

Глава профільного міністерства Михайло Федоров особливо наголосив на тому, що техніка від Piranha Tech змогла посадити найпоширеніший у зоні бойових дій коптер — Mavic 3.

В Україні протестували новинку від виробника Piranha Tech — антидронову рушницю. Відповідне відео розмістив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров на своїй офіційній сторінці у Facebook у середу, 30 серпня.

"Тестуємо інноваційні рішення та розробки разом із командою Brave1. Перевіряю антидронову рушницю від українського виробника Piranha Tech", — підписав відеокадри політик.

На знятому відео Михайлу Федорову запропонували скористатися новим засобом радіоелектронної боротьби самостійно.

"Завдяки їй посадив один із найпопулярніших коптерів — Mavic 3. Саме ці дрони активно використовують росіяни для розвідки та атаки на позиції Сил оборони", — поділився результатами Федоров.

Однак очільник профільного міністерства не повідомив, коли ця технічна розробка буде доступна для бійців Збройних сил України на фронті.

На початку серпня стало відомо про те, що українці створили "РЕБ-чемодан" Piranha проти "Ланцетів". За словами виробників, Piranha має берегти бронетехніку від російських дронів, але військовий експерт Сергій Флеш у цьому сумнівається.

Також ми писали про те, які системи РЕБ потрібні ЗСУ для захисту від дронів-убивць. Наявні в Україні технології захищають від FPV-дронів тільки на 35%, тому військовим потрібні аналоги російських "Серпів" і "Стрижів", вважає Сергій Флеш.