ШІ прискорює обчислення в 1000 разів, але не для всіх: як застосовують нову технологію

Нові покоління комп'ютерів уже не стають суттєво "швидшими", тож усе залежить від якості програмування, запевняють науковці.

Однією з найпопулярніших мов програмування на сьогодні є Python, але вона не позбавлена недоліків, з якими боротиметься профілювальник Scalene, повідомляє SciTechDaily. Цей інструмент з відкритим вихідним кодом дає змогу обійти апаратні проблеми, що обмежують швидкість комп'ютерної обробки цією мовою.

Авторами Scalene є команда вчених-комп'ютерників із Массачусетського університету в Амхерсті під керівництвом Емері Бергера. Дослідники кажуть, що програми, написані Python, дуже повільні — до 60 000 разів повільніше, ніж софт, написаний іншими мовами програмування. Завдання Scalene ефективно визначає, де саме Python відстає, даючи змогу програмістам усувати неполадки й оптимізувати свій код для підвищення продуктивності.

Програмісти давно це знають, і щоб боротися з неефективністю Python, вони можуть використовувати інструменти, звані "профілювальниками". Профілювальники запускають програми, а потім визначають, чому і які частини працюють повільно. На жаль, наявні профілювальники напрочуд мало допомагають програмістам Python. У кращому разі вони вказують на те, що якась ділянка коду працює повільно, і залишають програмісту самому з'ясувати, що можна зробити, якщо взагалі щось можна зробити.

Команда Бергера якраз і створювала Scalene як перший профілювальник, який не тільки точно виявляє неефективність коду Python, а й використовує штучний інтелект, щоб пропонувати, як код можна поліпшити.

"Scalene спочатку виявляє, на що ваша програма витрачає час, — каже Бергер. — Він фокусується на трьох ключових областях — процесорі, відеокарті та використанні оперативної пам'яті, — які відповідальні за більшу частину низької швидкості Python. Щойно Scalene визначає, де у Python виникають проблеми, він використовує ШІ на основі ChatGPT, — щоб запропонувати способи оптимізації окремих рядків або навіть груп коду".

Бергер зазначає, що комп'ютери по суті не стають "швидшими", тому сьогодні важливо писати код так, щоб він виконувався гладко і моментально. Саме оптимізація коду виходить на перший план. До речі, Scalene вже широко використовується і був скачаний понад 750 000 разів з моменту його публічного представлення на GitHub.

Раніше Фокус повідомляв, що в США вперше в історії випробували БПЛА Valkyrie під управлінням ШІ. Штучний інтелект вважають важливою складовою майбутніх бойових операцій, у яких він діятиме як автономно, так і за участю людини.