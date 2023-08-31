Пройшов випробування в бою: в Україні запускають виробництво ударних дронів STING
Безпілотник здатний розвинути швидкість до 80 км/год і підняти в небо бойове навантаження, вагою до 3-х кілограмів.
Ударний квадрокоптер STING успішно пройшов тестування в бойових умовах. Про це повідомив підприємець і волонтер Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook у четвер, 31 серпня.
"Наш ударний квадрокоптер STING пройшов тестування в бойових умовах. Починаємо його серійне виробництво", — написав Голик.
Він уточнив, що наразі безпілотник виробляють тільки невеликими партіями і поки що віддають тільки в бойові підрозділи військовослужбовців, які брали участь у розробці цього БПЛА.
Технічні характеристики дрона STING
- радіус польоту — 10+ км;
- висота польоту — до 400 м;
- швидкість — 80 км/год;
- бойове навантаження — до 3 кг;
- маса без батареї — 1,2 кг;
- маса з батареєю — 2 кг;
- час перебування в повітрі без бойового навантаження — 90+ хв;
- час перебування в повітрі з бойовим навантаженням — 25-40 хв.
Безпілотний літальний апарат також оснащений курсовою камерою з трьома змінними положеннями. Стандартний польотний комплекс STING складається з двох безпілотників і наземної станції управління.
У комплект, який отримують бійці Збройних сил України на передовій, входять пульт управління, окуляри, 7-дюймовий монітор, запасна батарея, зарядний пристрій, система скидання, виносна антена і транспортувальний кофр.
У липні Юрій Голик писав, що безпілотник STING випробовуватимуть у боях на південному напрямку. За планом розробників, їхні дрони мали штурмувати позиції окупантів, закидаючи техніку і живу силу боєприпасами вагою 3 кг. Як зазначив Юрій Голик, попередні версії БПЛА вже пройшли "бойове хрещення" у боротьбі з окупантами, тож у них є досвід.
Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що в Україні створили аналог "Ланцета". Як стверджують у Держслужбі спецзв'язку, контракт на постачання "українських Ланцетів" буде підписано вже протягом найближчих тижнів.
Крім того, наприкінці липня в Україні випробували новий дрон STING A. Безпілотник може працювати як дрон-розвідник, так і виконувати функції ударного БПЛА.