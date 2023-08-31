Розпочалися випробування українського дрона із системою Gekata: виявить "Бук", "Осу" і навіть МіГ-31

Розробники стверджують, що модуль Gekata набагато функціональніший за закордонні аналоги, адже може виконувати одразу кілька завдань, а не одне.

Інженери з компанії "Інфозахист" оголосили про початок випробувань модуля радіотехнічної розвідки Gekata, який встановлено на український дрон PD-2. Про це пише портал "Мілітарний", який поспілкувався з розробниками. Безпілотник з особливим модулем розвідки має пройти всі тести до кінця року і відразу після цього з'явиться на фронті.

"Ми плануємо бойове застосування комплексу до кінця року. Потім відбудеться виготовлення повноцінного комплексу з кількох БПЛА", — повідомляють представники компанії.

Комплекс радіотехнічної розвідки Gekata може виявляти цілі противника на відстані 450 кілометрів. Причому система може в пасивному режимі ловити широкий спектр радіосигналів бойової техніки противника і його комплексів радіолокаційної боротьби. Gekata забезпечує "огляд" на 360 градусів і не тільки вловлює сигнал, а й класифікує за типом виявлені об'єкти окупантів.

"На відміну від західних систем, що забезпечують тільки одне завдання, це повноцінний засіб, який виконує два завдання: збір нових сигналів ворожих радіотехнічних засобів, а також класифікація вже відомих засобів і визначення їхніх позицій", — кажуть у компанії.

Діапазон робочих частот комплексу становить від 2 ГГц до 18 ГГц, що дає змогу виявляти широкий спектр джерел випромінювання. Однак такі параметри недостатні для виявлення скупчень піхоти за випромінюванням на частотах GSM мереж (від 850 МГц до 1989,8 МГц). Натомість модуль Gekata автоматично порівнює виявлений сигнал із базою сигнатур і повідомляє оператору про те, якій техніці він може належати. Наприклад, Gekata успішно розпізнає сигнали радіолокаційної станції зенітного комплексу "Бук", "Оса", С-300 або навіть винищувача МіГ-31. Розробники стверджують, що база сигналів постійно поповнюється та оновлюється. А пасивний режим роботи бортової станції радіотехнічної розвідки в комплексі з дальністю виявлення дозволить комплексу працювати поза ураженням російських комплексів протиповітряної оборони.

Дрон PD-2 здатний 12 годин перебувати в повітрі Фото: НВЦ "Інфозахист"

Авіаційний комплекс радіотехнічної розвідки Gekata, інтегрований у безпілотний комплекс PD-2 від іншої української компанії "Укрспецсистемз". Цей безпілотник здатен долати відстані до 1000 кілометрів і перебувати в повітрі до 12 годин. Останній параметр надзвичайно важливий у контексті спостереження за полем бою.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні розробляють шість моделей дронів з дальністю понад 1000 км. Україна вже показує, що може завдавати великої шкоди атаками на території Росії, і незабаром їх буде більше, вважає ексміністр оборони України Андрій Загороднюк.