"Розумні" дрони V-BAT змусили літати роєм: як військові будуть їх застосовувати (відео)

Розробники стверджують, що повністю впровадять штучний інтелект у свої безпілотники вже наступного року.

Тріо дронів компанії Shield AI під назвою V-BAT успішно пройшли польотні випробування у складі своєрідного "рою безпілотників", повідомляє компанія на своєму офіційному сайті. За словами компанії, розробники використовували свій програмний автономний продукт під назвою Hivemind ("Колективний розум" або "Розум вулика") для пілотування дронів, який керує ними на полі бою.

"Shield AI продемонструвала пілотний проєкт Hivemind AI, запустивши команду з трьох V-BAT для моніторингу та спостереження за симульованими лісовими пожежами. Мультиагентна скоординована група провела місії з виявлення, ідентифікації, виявлення та повідомлення в сценарії непередбачених обставин з використанням застосунків подвійного призначення", — йдеться на сайті компанії.

Система Hivemind AI від Shield AI

У рамках випробувань три дрони працювали спільно для виявлення та ідентифікації лісової пожежі, яку було створено за допомогою комп'ютерної симуляції. Звісно, дрони V-BAT будуть використовуватися не тільки для цивільних цілей. Цими безпілотниками активно цікавиться Пентагон, який дуже зацікавлений у тому, щоб ці БПЛА зі штучним інтелектом отримали ВМС США. Військовим дуже подобається здатність безпілотників працювати в автономному режимі в небі за повної відсутності GPS-сигналу.

Дрони V-BAT злітають під час випробувань Фото: Shield AI Розробники позують із дронами V-BAT на випробуваннях Фото: Shield AI

Дрон V-BAT працює за системою VTOL (вертикальний зліт і посадка), що дає змогу безпілотникам злітати та сідати навіть із кораблів. Дрон важить майже 60 кг разом із паливом і максимальним корисним навантаженням, яке, звісно, може складатися з різних оптичних датчиків розвідки. Впоратися зі складанням БПЛА може команда з двох осіб, і це забере у них не більше ніж пів години. Так само цей VTOL оснащений системою автоматичної ідентифікації (AIS) як засіб навігації та запобігання зіткненням.

Наступний рік буде важливим роком для компанії Shield AI, оскільки інженери збираються опрацювати не тільки взаємодію штучного інтелекту з дронами, а й взаємодію штучного інтелекту Hivemind AI з операторами.

Складання та запуск V-BAT з корабля

За словами президента компанії Бретта Дарсі, Shield AI продовжить вивчати, наскільки оптимальною і зручною є робота операторів у першій версії програмного забезпечення з ШІ для управління і контролю під назвою "V-BAT Commander". А ще Shield AI почала співпрацювати з компанією Kratos Defense & Security Solutions, яка є розробників дронів XQ-58 Valkyrie. Система штучного інтелекту Shield AI має допомогти зробити ці безпілотники невидимими для ворожих систем РЕБ.

Раніше Фокус повідомляв, що США планують закупити тисячі БПЛА зі штучним інтелектом. У США побоюються, що не зможуть досягти переваги в повітрі в потенційній сутичці з Китаєм.