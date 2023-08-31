Прослужить 8 років: представлено незвичайний смартфон-конструктор Fairphone 5 (відео)

Новинка вже доступна для попереднього замовлення, щоправда, ціна "кусається" і становить 699 євро. Але розробники вважають, що особливості їхньої новинки варті таких грошей.

Компанія Fairphone 5 (з Нідерландів) анонсувала випуск свого розбірного смартфона Fairphone 5. Подробиці про гаджет розміщені на сайті компанії.

Там зазначають, що після двох років наполегливих розробок раді представити нову модель, з приголомшливою вбудованою системою камер з роздільною здатністю 50 мегапікселів, з кращими об'єктивами, більш точним налаштуванням і більш розумними алгоритмами постобробки. Так само новий Fairphone 5 оснащений яскравим OLED-дисплеєм з частотою 90 Гц і приголомшливим сучасним європейським дизайном, "особливо в прозорому виконанні", відзначають розробники.

Вони особливо акцентують на простому складанні та розбиранні пристрою. У смартфоні немає жодної приклеєної деталі, що дуже важливо для простоти ремонту. А ще Fairphone 5 на цей момент є найбільш екологічним смартфоном у світі. Він зібраний з матеріалів, які на 70% є екологічно чистими матеріалами та матеріалами, отриманими в результаті перероблення.

Fairphone 5 дасть змогу значно заощадити на послугах ремонтників у разі поломки Фото: Fairphone

До того ж виробник подбав про законність та етичність одержуваних матеріалів. Літій, вольфрам, олово, золото та інші матеріали закуповують тільки в компаній, які чітко дотримуються умов праці, безпеки та екологічності. А ще виробники Fairphone 5 відповідально ставляться до самої перероблення своїх пристроїв. Керівник компанії Мікель Баллестер стверджує, що на кожен випущений смартфон вагою у 212 грамів компанія збирає та переробляє власним коштом саме 212 грамів електронних відходів. Цікаво, що найнебезпечніший в екологічному плані елемент смартфона — акумулятор — так само максимально "етичний". Літій всередині видобувається з єдиної шахти в Салар-де-Атакама, Чилі за стандартом IRMA. Цей стандарт сертифікації говорить, що компанія, яка видобуває літій, відповідає всім прозорим глобальним стандартам для гірничодобувної промисловості.

Fairphone 5 оснащений процесором Qualcomm QCM6490 Octa Core зі збільшеним терміном служби — він дуже надійний. Це одна з основних причин, через яку компанія з упевненістю пропонуватиме щонайменше вісім років підтримки та оновлень програмного забезпечення — довшої підтримки не надає жоден із виробників.

Смартфон заснований на свіжій операційній системі Android 13 і буде отримувати оновлення Android до 2031 року. Попереднє замовлення пристрою можна зробити прямо на сайті компанії, щоправда, доведеться розщедритися на 699 євро.

Презентація смартфона Fairphone 5

Раніше Фокус розповідав, що Samsung випустить смартфон з рекордним обсягом пам'яті 2 ТБ. Екран Galaxy S24 Ultra буде більш яскравим, ніж у попередніх моделей виробника, а алюмінієві панелі замінять на титанові.