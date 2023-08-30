Вперше у світі: Samsung випустить смартфон із рекордним обсягом пам'яті 2 ТБ

Екран Galaxy S24 Ultra буде яскравішим, ніж у попередніх моделей виробника, а алюмінієві панелі замінять на титанові.

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Samsung може випустити перший у світі смартфон із накопичувачем пам'яті в 2 ТБ. Інформацію про нову модель виробника — смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra — опублікував у соцмережі X (Twitter) користувач із ніком Revegnus (Tech_Reve), який стежить за витоками інформації від виробників.

"S24Ultra отримає варіанти з 2 ТБ", — йдеться в повідомленні.

Крім того з'явилася інформація, що оперативна пам'ять для варіанту з 256 ГБ становитиме 12 ГБ. Однак може бути випущена модель з 128 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ. Відомо, що Samsung Galaxy S24 Ultra з'явиться в продажу в 2024 році.

Що відомо про новий Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra може бути оснащений оптимізованим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. На додаток до потужнішого чіпа, Galaxy S24 Ultra може похвалитися поліпшеннями камери, підкресленими потужнішим телеоб'єктивом. Samsung також може розглянути можливість збільшення частоти оновлення 6,8-дюймового дисплея телефону, а також нового підходу до багатоярусного акумулятора, який може продовжити термін служби телефону без підзарядки.

Крім того, екран Galaxy S24 Ultra буде яскравішим, ніж у попередніх моделей виробника. Одна з потенційних змін у дизайні Galaxy S24 Ultra може стосуватися матеріалів, які використовує Samsung. Численні джерела повідомляють, що в майбутньому телефоні алюмінієві панелі Samsung Armor Aluminium будуть замінені на титанові. В одному з таких звітів від лідера Ice Universe стверджується, що Galaxy S24 Ultra важитиме менше, ніж S23 Ultra, на цілий грам.

Технічні характеристики Galaxy S24 Ultra

чипсет — Snapdragon 8 Gen 3 або Exynos 2400;

частота оновлення — 144 Гц;

телеоб'єктив із роздільною здатністю 50 МП, що замінює один із 10-мегапіксельних зум-об'єктивів на S23 Ultra;

збільшений датчик основної камери для вловлювання більшої кількості світла;

титанові бічні панелі.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, яким буде новий iPhone 15. Лінійки iPhone 15 і 15 Pro найбільше оновлення відтоді, як Apple додала технологію 5G.

Крім того, нещодавно ЗМІ писали про те, що смартфон G42 5G можна буде полагодити "на коліні". Виробник обіцяє, що заміна дисплея, акумулятора, роз'єму зарядки і задньої кришки не буде проблемою для будь-якого користувача.