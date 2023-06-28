Смартфон G42 5G можна буде полагодити "на коліні": чим ще порадує новинка Nokia

Виробник обіцяє, що заміна дисплея, акумулятора, роз'єму зарядки та задньої кришки не буде проблемою для будь-якого користувача.

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Компанія HMD, яка володіє правами на бренд Nokia, анонсувала випуск нової моделі смартфона Nokia G42 5G, який буде дуже просто відремонтувати, повідомляє AndroidAuthority.

І споживачі, і законодавці в ЄС — усі прагнуть прищепити в суспільстві здорову культуру довгострокового використання гаджетів, чому раніше заважала їхня погана ремонтопридатність. Іноді простіше було викинути або здати в утиль пристрій, ніж платити за дорогий ремонт. Але тепер основні бренди, такі як Nokia, Apple і Samsung намагаються випускати або анонсують випуск більш ремонтопридатних моделей. У цьому аспекті поки що Nokia випереджає конкурентів. У неї в запасі вже є Nokia G22, який власники можуть самостійно відремонтувати без походу в сервіс.

У смартфоні буде просто замінити дисплей, батарею і задню кришку Фото: Nokia

В анонсованій Nokia G42 5G буде так само просто замінити дисплей, задню кришку, акумулятор або роз'єм зарядки, якщо вони зламаються або розіб'ються.

З технічної точки зору — модель є бюджетною. Тут доволі скромний процесор Snapdragon 480 Plus 5G, від 4 до 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ розширюваної пам'яті, дисплей із частотою 90 Гц і акумулятор місткістю 5000 мАг.

В якості камер виступають модулі на 50 МП (звісно, з інтерполяцією) і пару 2-мегапіксельних датчиків (макрозйомка і датчик глибини). На передній панелі доступна 8 МП камера для селфі та відеодзвінків. Є підтримка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 і NFC. Також смартфон має клас захисту IP52 (від бризок і дощу, але не більше).

Імовірно, смартфон продаватимуть за ціною від 229 євро, але дата випуску поки не відома.

Раніше Фокус писав, що до 2030 року в Євросоюзі 73% всіх акумуляторів повинні мати можливість перероблення, а смартфони мати можливість їх швидкої заміни.