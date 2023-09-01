Російські хакери зламують телефони бійців ЗСУ, щоб дізнатися військові плани, — CNN

Шкідливий код російських хакерів розробили для крадіжки даних, що надсилаються з мобільних пристроїв через супутниковий інтернет Starlink.

Російські військові хакери атакують мобільні пристрої українських захисників, щоб дізнатися плани бойових дій. Про це йдеться в рекомендаціях Агентства з кібербезпеки США для Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії.

Зазначається, що хакери ЗС РФ атакували мобільні пристрої українських військовослужбовців, намагаючись викрасти конфіденційну бойову інформацію, яка може допомогти окупантам у війні проти України.

Співробітники агентства з кібербезпеки посилаються на заяви СБУ про те, що російські хакери намагалися проникнути в планшети на платформі Android, які українські військові використовували для "планування і виконання бойових завдань".

Шкідливий код російських хакерів розробили для крадіжки даних, що надсилаються з мобільних пристроїв за допомогою супутникового інтернету Starlink.

Однак невідомо, наскільки успішною була така спроба зламу. За інформацією СБУ, деяким зламам вдалося перешкодити, але відомо, що росіяни змогли встановити на планшети шкідливе програмне забезпечення.

"Мобільні шкідливі програми особливо підступні, оскільки можуть повідомити розвідувальним службам про фізичне місцезнаходження цілей", — пояснив Джон Галтквіст, головний аналітик компанії Mandiant, що спеціалізується у сфері кібербезпеки і належить Google.

Нагадаємо, що прихильники Росії "зламали" ЗД Польщі пристроєм за $30. Сполучення понад 20 поїздів на польській залізниці було призупинено через незвичайну диверсію.

Також повідомлялося, що хакери зламали особисті дані голови Держдуми РФ Бабакова.