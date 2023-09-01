Використовує у своїх цілях: РФ обманом могла отримати дані тисяч бійців ЗСУ, — Пентагон

За словами чиновників Міноборони США, зібрану інформацію Росія може використати, зокрема, проти членів сімей військових, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Росія застосовує обманні веб-ресурси для збору персональних даних тисяч українських військовослужбовців та їхніх близьких. Про це Голосу Америки розповіли чиновники Міноборони США.

Згідно з їхніми оцінками, зібрану інформацію Росія може задіяти, зокрема, щодо родичів військових, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

"Таких ресурсів насправді — десятки. Є більш успішні, менш успішні. Вони експлуатують надзвичайно вразливий стан рідних і близьких військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили до рук ворога", — розповів Голосу Америки Петро Яценко.

Він також уточнив, що громадяни Росії використовують факт відсутності надання Україні інформації про полонених. Близькі родичі військовослужбовців сподіваються, що їхні близькі не загинули, а опинилися в полоні, й у зв'язку з цим, вони передають свої особисті дані за допомогою таких ресурсів.

Нагадаємо, що російські військові хакери атакують мобільні пристрої українських захисників, щоб дізнатися плани бойових дій.

Крім того, прихильники Росії "зламали" ЗД Польщі пристроєм за $30. Сполучення понад 20 поїздів на польській залізниці було призупинено через незвичайну диверсію.

Також повідомлялося, що хакери зламали особисті дані голови Держдуми РФ Бабакова.