"Криворукі якісь": два гелікоптери та літак РФ не змогли збити український дрон (відео)

Безпілотники ГУР часто уникають атак як російської ППО, так і бойової авіації. Один з таких випадків відбувся над мисом Тарханкут у Криму.

Два російських бойових гелікоптери та літак намагалися збити український безпілотник, але не впоралися з цією задачею. Відеозапис і подробиці повітряного бою 1 вересня опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Український БПЛА летів для виконання місії в районі мису Тарханкут у Криму, коли йому на перехоплення вилетіли одразу три бойові машини ЗС РФ. Вони вели інтенсивний вогонь по дрону, але так і не змогли його збити. Всі ці події безпілотник зняв на бортову камеру, зокрема, на кадрах засвітився російський бойовий гелікоптер Мі-28Н, який стріляв з гармати.

"Криворукі якісь", — процитувало ГУР оператора дрона. У відомстві підкреслили, що безпілотники під керуванням українських розвідників все частіше ухиляються від вогню і повертаються неушкодженими після зіткнень як з російською системою ППО, так і з пілотованою авіацією.

Як пише "Мілітарний", Мі-28Н – це модифікована версія базового російського гвинтокрила Мі-28, що був розроблений ОКБ ім. Миля. Після модифікації машина зберегла всі тактико-технічні, отримавши додатково пристрої нічного бачення, які дозволяють пілотам бачити навіть у темну пору доби.

Мі-28Н озброєні 30-мм автоматичної гармати 2А42, міститься у носовій частині фюзеляжу. Під крилами у гвинтокрила знаходяться чотири зовнішні точки підвіски, на яких окупанти можуть розміщувати різне озброєння, наприклад, блоки 80-мм некерованих авіаційних ракет С-8, 122-мм ракети С-13, протитанкові керовані ракети "Штурм-В" та "Атака-В" у двох блоках по 8 штук у кожному.

23 серпня на мисі Тарханкут у Криму стався потужний вибух. З'явилася інформація про знищення російської зенітно-ракетної системи "Тріумф", яка стала дуже болісною для ЗС РФ.

28 серпня дослідник Бреді Афрік показав супутникові знімки мису Тарханкут, порівнявши кадри до та після вибуху "Тріумфу". На нових знімках видно випалені ділянки зруйнованої російської системи ППО.