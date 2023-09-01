Розширюється одним натисканням кнопки: представлено незвичайний смартфон Phantom Ultimate (відео)

Конструкція дасть змогу збільшити діагональ на пів дюйма шляхом додаткового AMOLED-екрану, але поки що це тільки концепт.

Китайський бренд смартфонів Tecno показав нову концепцію незвичайного смартфона з розсувним екраном, повідомляє портал GSMArena. Дисплей розсувається вбік, збільшуючи екран з 6,55 дюйма до 7,11 дюйма всього за 1,2 секунди.

Концепт Phantom Ultimate оснащений системою з одним приводом, яка розширює пристрій одним натисканням кнопки, розташованої у верхній правій частині телефону. У складеному вигляді це звичайний 6,55-дюймовий смартфон з додатковим екраном, розташованим ззаду, який виконує функцію Always-On Display (важлива інформація завжди на екрані). За технічними характеристиками панель являє собою 7,11-дюймовий LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2296 x 1596 пікселів і щільністю 388 пікселів на дюйм. Він забезпечує 100% охоплення колірної гами DCI-P3, заявляють розробники.

Товщина пристрою біля основи становить 9,93 мм, і Tecno обіцяє, що його можна легко тримати в одній руці. Пристрій має захисне скло в зоні ковзання і текстуровану задню частину для кращого захоплення.

Однак залишається невідомим чи буде виробник запускати цей концепт у серійне виробництво, і скільки такий смартфон може коштувати. Як зазначає GSMArena, мабуть, інженерам ще доведеться подолати деякі технологічні обмеження, і невідомо, скільки часу це може зайняти.

Слід нагадати, що китайський бренд Tecno, який входить до холдингу Transsion, активно продає свої моделі на ринку Росії. Після введення санкцій і відходу ключових брендів зростання продажів цих китайських смартфонів збільшилося на 1877%, зазначають російські представники Tecno. За словами директора з продажу в Росії Віктора Колесніченка, у першому півріччі 2023 року росіяни придбали понад 1 500 000 смартфонів Tecno, що в 4,3 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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