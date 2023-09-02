На випадок атак і ударів дронів: росіянам почали пропонувати страхування "на злобу дня"

Найбільше запитів на страхування майна від атак безпілотних літальних апаратів зросло на заході РФ, на кордоні з Україною, і в Москві.

У Росії зріс попит на страхування від ударів і падіння безпілотників. Про це повідомляє медіа "Известия".

На тлі почастішання ударів безпілотників у Росії зріс попит на страхування від ударів і падіння дронів. Кілька великих компаній уже вирішили внести подібні зміни у свої продукти.

Клієнти "РЕСО-Гарантії" можуть додати ризик тероризму і диверсій (включно з атаками дронів) у свої страхові поліси для квартир. У "АльфаСтрахування" падіння дронів і їхніх частин включено в покриття добровільного страхування житла. "Зетта Страхування" також розглядає можливість пропозиції продукту, пов'язаного з ударами від дронів.

Однак за словами страховиків, є нюанс. Покриття ризиків залежатиме від того, як удар або падіння дрона схарактеризує влада. Крім того, стандартні програми страхування можуть включати ризик падіння тільки пілотованих літальних апаратів, і не включати дронів.

Нагадаємо, 1 вересня український дрон "Бобер" атакував Москву, після чого на одному із заводів спалахнула пожежа. Посилаючись на свідчення очевидців, ЗМІ інформації повідомило про те, що приблизно о 6:47 у районі села Морозове було помічено дрон літакового типу. Через короткий проміжок часу його вдалося знищити в районі підмосковного міста Люберці.

Зі свого боку 31 серпня повідомлялося, що безпілотники атакували регіони Росії понад 500 разів від початку вторгнення в Україну. Російські ЗМІ зазначили, що 21 раз було зафіксовано значні руйнування внаслідок атак, а також 4 людини загинуло.