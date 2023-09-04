Дрони Bayraktar повернулися в бій: експерт пояснив, чому це погано для Росії (відео)

На думку військового експерта, ЗСУ вдалося відтягнути або вразити безліч систем ППО, а отже настав час славним "Байрактарам" знову показати всю свою міць.

Турецькі дрони Bayraktar TB-2, які допомагали врятувати Україну від швидкого просування російських окупантів, знову помітили на полі бою. Про це у своїй статті для Forbes пише експерт Девід Акс і стверджує, що їхня поява в небі — "зловісний знак для Росії".

Девід Акс нагадує, що Bayraktar TB-2 прекрасно показали себе на самому початку війни, коли сили окупантів були занадто розтягнуті, а ППО не встигала їх прикривати. Тоді величезна кількість техніки та живої сили противника ставала здобиччю цього турецького дрона. Однак з часом, коли фронт вирівнявся і росіяни посилили свої системи ППО, цим дронам ставало все важче виконувати свої місії. Через не надто високу швидкість і низьку висоту польоту вони ставали здобиччю протиповітряної оборони армії РФ. За відомостями аналітика й експерта з БПЛА в Центрі військово-морського аналізу Семуеля Бендетта, минулого року Україна отримала 50 "Байрактарів", але до кінця 2022 року вони практично зникли з поля бою.

Експерт звернув увагу на кілька свіжих відеороликів, що з'явилися в соцмережі X (колишній Twitter), на яких видно, як Bayraktar TB-2 вистежує вантажний катер окупантів, після чого по ньому завдається ракетний удар. ЗСУ знову почали використовувати такі дрони в бою, і це говорить про те, що українцям вдалося відновити кількість цих БПЛА. Крім того, поява цих безпілотників у небі свідчить і про деградацію ППО росіян на півдні України.

"Це було недешево. Установка Bayraktar TB-2 з апаратурою управління і шістьма планерами може коштувати до $100 мільйонів", — зазначає експерт.

Знищення катера з російськими окупантами

З моменту початку контрнаступу 4 червня українські сили, які застосовують високоточні боєприпаси — артилерію, бомби, ракети та безпілотники — постійно підривають російську протиповітряну оборону на півдні країни. Тільки на Південному фронті українці вивели з ладу щонайменше 13 пускових установок ЗРК, що підтверджують незалежні аналітики. Така динаміка, на думку Девіда Акса, змусила росіян відтягнути свої ППО, що дозволяє "Байрактарам" діяти набагато вільніше.

"Напевно настане момент, коли парасолька ЗРК над цілими областями завалиться, надавши "Байрактарам" ще більшу свободу для виконання своїх місій на окупованих територіях і дасть змогу наносити удари по російських батальйонах і колонах постачання", — зазначає Девід.

Bayraktar TB-2 завдає удару по російській військовій вантажівці

Раніше Фокус повідомляв, що Україна отримала в подарунок від Туреччини на День Незалежності дрон Bayraktar TB2. "Найкращий подарунок до свята — нова зброя, яка допоможе знищувати ворога і відстоювати нашу свободу і незалежність", — зазначили в ГУР. До того ж дрони Bayraktar отримали інноваційний "радіощит". Армія Туреччини планує використовувати інноваційні модулі РЕБ на своїх БПЛА Bayraktar TB-2 та Akinci.