Половину бронетехніки РФ знищують дрони ЗСУ: експерти підрахували втрати окупантів

Усього за один тиждень українські оператори безпілотників знищили 189 одиниць техніки окупантів. Найбільше дісталося вантажівкам і танкам.

За минулий тиждень українські оператори дронів завдали величезної шкоди окупантам, точно знищуючи важку і легку техніку росіян, а також особовий склад армії РФ. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава Мінцифри Михайло Федоров. Він зазначив, що ці результати стали можливими завдяки нарощуванню "Армії дронів" і величезному професіоналізму всіх українських героїв.

Як зазначає військовий аналітик Defense Express, завдяки тому, що в представленій Федоровим таблиці є розбивка за ураженими цілями, можна виокремити відсоток втрат, які завдають саме дрони-камікадзе. Цю статистику можна порівняти з даними Генерального штабу ЗСУ, однак треба враховувати, що там використовується формулювання "загальні бойові втрати супротивника", а в наведеній статистиці Міністерства цифрової трансформації використане формулювання "вражена", а поразка не завжди призводить до втрати.

До того ж, слід не забувати, що Михайло Федоров наводить дані лише за ротами БПЛА, тобто окремими військовими підрозділами Сил оборони, які займаються саме атаками за допомогою дронів. Інші підрозділи також завдають ударів безпілотниками по окупантах, тож втрати росіян можуть бути набагато більшими.

Статистика знищення російських окупантів дронами ЗСУ за один тиждень Фото: Telegram/Федоров

Якщо брати всі втрати ворога, то за даними ГШ ЗСУ, з 28 серпня до 4 вересня 2023 р. ворог втратив 84 танки, 109 бойових броньованих машин, 208 артилерійських систем, 13 РСЗВ, 39 одиниць спеціальної техніки та 295 автомобілів, пише Defense Express.

Якщо порівняти дві статистики з усіма застереженнями, то на частку дронів припадають:

танки — 44%;

бойові броньовані машини — 57%;

артилерійські системи — 20,1%;

РСЗВ — 15,3%;

спеціальна техніка — 2,5%;

автомобілі — 22,77%.

Таким чином, на БПЛА різних типів: камікадзе і бомбардувальників, припадає приблизно половина від усієї техніки росіян. Експерт Defense Express зазначає, що така ситуація цілком зрозуміла. БПЛА дозволяють вражати цілі поза прямою видимістю. Це робить їх значно ефективнішими за ПТРК, абсолютна більшість з яких можуть атакувати цілі тільки коли вони з'являються в прицілі. Використання саме дронів-камікадзе та дронів зі скиданням так само має важливий аспект, адже саме такі дрони дають змогу якнайкраще вражати рухому техніку ворога, що набагато складніше зробити артилерії.

Загальна статистика втрат окупантів від Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Серед цікавого й те, що в статистиці Міністерства цифрової трансформації фігурує й уражений особовий склад, зазначає експерт Defense Express. Ця позначка становить 1,46% від загальних людських втрат РФ за той самий період. Останнє прямо вказує на те, що сфера використання дронів саме для ліквідації особового складу поки що залишається доволі низькою, хоча потенційно досить ефективним засобом.

Раніше Фокус повідомляв, що український FPV-дрон підбив найкращий танк ЗС РФ "Прорив". Один удар безпілотника-камікадзе вивів з ладу дорогу машину окупантів, яка їхала окупованою територією.