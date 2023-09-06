Польський дрон HAASTA збиватиме іранські Shahed кулеметом: розкрито подробиці

Безпілотний літак може літати зі швидкістю до 270 км/год і проводити в небі до 10 годин. У майбутньому інженери оснастять його потужнішим озброєнням, включно з бомбами вагою 20 кг.

У Польщі уряд представив прототип бойового безпілотника HAASTA, який планують використовувати для обману ППО і знищення ворожих дронів. Про нову модифікацію безпілотника повідомили на оборонній виставці MSPO, повідомляє Breaking Defense.

Дрон розробили в Інституті авіації Лукасевича у співпраці з італійською фірмою EuroTech. HAASTA має розмах крил трохи менше ніж 4 метри, довжину майже 3 метри та може нести корисне навантаження до 35 кг всередині свого відсіку. Електричний гібридний двигун потужністю 20 к.с. приводить у дію конструкцію, яка забезпечує швидкість від 120 до 270 км/год і висоту понад 6 кілометрів.

Дрон потрібно запускати з катапульти, а сам безпілотник приземляється на полози або за допомогою парашута. Робочий радіус польоту БПЛА становить 30 км зі стандартним радіозв'язком, 80 км у комірчастій системі (mesh system) або 170 км лінією LoS (лінією прямої видимості) зі спрямованими антенами. При підключенні до супутника дальність дії обмежена паливом — максимальна тривалість роботи становить 10 годин.

Дрон НАASTA запускається зі спеціальної катапульти Фото: Eurotech

Основним завданням безпілотника буде полювання на дрони типу іранських Shahed, які Росія з 2022 року використовує для атаки України. HAASTA покликана знищувати такі цілі за допомогою встановленого під днищем 5,45-мм кулемета. У майбутньому інженери хочуть поставити більші кулемети 7,62-мм або 12,7-мм UKM (Uniwersalny Karabin Maszynowy — вдосконалений кулемет Калашникова) із запасом патронів або дві 20-кілограмові бомби вільного падіння.

Однак у дрона можуть бути й інші застосування. Конструктори заявляють про здатність долати ППО, діяти в глибині території противника і виконувати завдання розвідки, а також про можливість групуватися з метою збити з пантелику засоби ППО. Утім, розробники бачать і потенційні цивільні версії своїх БПЛА, які можна було б використовувати для моніторингу лінійної інфраструктури на великі відстані, вантажного транспорту або фотограмметрії.

За словами представників авіаційного інституту, літак успішно пройшов серію льотних випробувань. Поки концепція перебуває на стадії демонстрації, дизайнери сподіваються залучити клієнтів у майбутньому.

Як ідеться в заяві польського уряду, дизайн БПЛА заснований на "ідеях, отриманих під час бойових дій останніх років" — як вважає ЗМІ, це явне відсилання до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Конструкція дрона HAASTA відповідає новому стандарту STANAG 4703, який встановлює вимоги до льотної придатності легких безпілотників для країн-учасниць НАТО.

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