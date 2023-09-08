Щоб швидше долітали: РФ створила нову базу для запусків Shahed по Одесі — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що окупанти шукають нові способи подолання системи ППО України, але не вчаться на старих помилках.

Російські війська розгорнули у Криму нову базу для запуску дронів-камікадзе Shahed, аби ефективніше атакувати Одесу. Про це речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розказала в ефірі телеканалу ICTV в рамках телемарафону.

За її словами, росіяни шукають нову тактику, щоб обійти систему протиповітряної оборони України та нанести більш руйнівні удари. Для цього вони вирішили запускати вибухові безпілотники якомога ближче до своїх цілей.

"Очевидно, що розгорнули ще одну станцію або табір, де вони можуть собі дозволити функціонування пускових установок. Очевидно, є потреба, щоб прямування дронів було трішки коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря", — заявила Наталія Гуменюк.

Вона додала, что ЗС РФ не роблять висновки зі своїх помилок, адже колись вони вже створювали подібні бази в Криму. Тоді вони були швидко знищені.

"Для них це була сумна історія. А для нас — нормальна", — завершила Наталія Гуменюк.

Росіяни за вересень вже п'ять разів атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed. Як пише пресслужба Повітряних сил, уночі 8 вересня зафіксували 20 пусків у напрямку Одеської області, українським військовим вдалося збити 16 Shahed-136/131. До того 7 вересня було запущено 33 дрони (25 збито), 6 вересня — 25 дронів (15 збито), 4 вересня — 32 дрони (23 збито), 3 вересня — 25 дронів (22 збито).

Внаслідок атаки 3 вересня постраждала цивільна інфраструктура Подунав'я Одеської області. Після вибуху почалася пожежа. У Міноборони України відзвітували, що націлювалися на об'єкти інфраструктури у місті Рені, зокрема на склади палива ЗСУ.