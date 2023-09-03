"Мети досягнуто": Міноборони РФ цинічно відзвітувало про нічну атаку Shahed на Одеську область

У російському оборонному відомстві визнали, що ціллю масованого обстрілу регіону була портова інфраструктура міста Рені. Унаслідок атаки українська ППО збила 22 цілі з 25.

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У Міноборони РФ відзвітували про нічну масовану атаку Одеської області. У відомстві країни-агресора підтвердили, що здійснили пуски дронів-камікадзе для удару по сховищах палива, які нібито використовуються для постачання ЗСУ. Про це повідомили в Telegram-каналі Міноборони РФ.

У відомстві також визнали, що метою Shahed була портова інфраструктура міста Рені.

"Сьогодні вночі ПКС Росії завдано групового удару безпілотними літальними апаратами по сховищах палива, що використовується для постачання військової техніки ЗСУ в порту Рені Одеської області. Мета удару досягнута. Усі призначені об'єкти уражено", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня вночі ЗС РФ здійснили чергову масовану атаку Одеської області. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Подунав'я. Ворожі сили випустили в напрямку регіону 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 22 безпілотники. Унаслідок прильоту була пожежа, яку вдалося локалізувати. Відомо про двох постраждалих. Їм надали медичну допомогу.

Попереднього разу ЗС РФ атакували Одеську область ударними безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря 23 серпня. Тоді приліт зафіксували по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу в Подунав'ї. Атака тривала три години. Про постраждалих не повідомлялося. Силами української протиповітряної оборони було знищено дев'ять дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Після нічної атаки 3 вересня в Одеській ОВА припустили, що ворожий обстріл пов'язаний із прийдешньою зустріччю президента РФ Путіна і президента Туреччини Ердогана 4 вересня. За словами голови громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, Росія завжди намагається створити відповідне інформаційне тло перед важливими зустрічами, навіть якщо в них не беруть участі міжнародні організації або Україна.