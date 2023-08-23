Атакували впродовж трьох годин: ЗС РФ вдарили Shahed по Одещині, є влучання (фото)

За даними командування, ворог поцілив по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу. Силам ППО вночі вдалося знищити дев'ять іранських Shahed.

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Вночі 23 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Одеську область за допомогою ударних безпілотників зі східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня України в Telegram.

"Протягом ночі ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що ворог влучив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. У результаті в складських приміщеннях відбулося займання, проте пожежники локалізували пожежу. Серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Також протягом ночі силами української протиповітряної оборони були знищено дев'ять дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що російські військові атакували безпілотниками південь Одещини протягом трьох годин. Ціллю ворога є цивільна інфраструктура регіону, переконаний Кіпер.

"На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", — пояснив він.

Олег Кіпер додав, що на місці працюють відповідні служби, правоохоронці фіксують злочини.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 22 серпня повідомила, що окупанти змінили тактику під час обстрілів мирних міст України. Зокрема, вони почали частіше атакувати місця скупчення людей. Крім цього, побільшало атак населення з дронів.

20 серпня ЗС РФ обстріляли Куп'янськ Харківської області. В результаті чого були поранені, деяких госпіталізували до лікарні у важкому стані.