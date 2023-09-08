Росія "пробиває" Одеську область дронами Shahed: до чого варто готуватися українцям

Судячи з останніх атак, російські війська змінили тактику і зосередили свої удари на одному регіоні.

Росія за п'ять днів вересня запустила по Україні 135 дронів-камікадзе Shahed, і більшість із них — по Одеській області. Видання Defence Express проаналізувало ситуацію і спрогнозувало, на що українцям очікувати цієї осені та взимку.

Аналітики вважають, що росіяни розпочали масштабну військову операцію в ніч на 3 вересня — тоді за даними Командування Повітряних сил України було запущено 25 БПЛА Shahed-131 і Shahed-136. Атаки продовжилися 4 вересня (32 дрони), 6 вересня (25 дронів), 7 вересня (33 дрони) і 8 вересня (20 дронів). Більшість безпілотників націлилися на Одеську область, хоча 4 вересня частина їх вирушила в Дніпропетровську.

Статистика ефективності роботи ППО по дронам Shahed:

03.09 — збито 22 із 25 (88%);

04.09 — збито 23 із 32 (71%);

06.09 — збито 15 із 25 (60%);

07.09 — збито 25 із 33 (75%);

08.09 — збито 16 із 20 (80%).

Defence Express зазначає, що незбиті БПЛА не завжди завдають шкоди цілям, обраним Росією, адже деякі з них промахуються, а пара і зовсім потрапила в Румунію. З іншого боку, статистика досить добре показує ефективність протиповітряної оборони, яка в середньому становить 75%.

Ймовірно, саме тому росіяни вже тривалий час зосереджують атаки своїх дронів на одній області, сподіваючись домогтися істотного ефекту. У майбутньому ЗС РФ можуть дотримуватися саме такої тактики, планомірно націлюючи Shahed на одну групу об'єктів у регіоні замість неуважних і непередбачуваних атак по всій країні, як це було в минулому осінньо-зимовому сезоні, коли окупанти пошкодили безліч об'єктів критичної інфраструктури та спричинили масові перебої в електропостачанні.

8 вересня речниця прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Росія створила в окупованому Криму нову базу для запуску Shahed. Вона дає їм змогу скоротити час польоту безпілотників до Одеської області та інших регіонів України, щоб краще обходити систему ППО.

4 вересня писали, що два Shahed упали в Румунії неподалік від Ісмаїльського порту. Українські прикордонники зафіксували вибухи і передали дані своїм румунським колегам.