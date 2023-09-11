Українці можуть обрати в "Дії" журі для Нацвідбору на Дитяче Євробачення: інструкція

До 17 вересня кожен українець може віддати свій голос за одного з восьми артистів, які претендують на суддівство в журі.

У застосунку "Дія" 11 вересня запустили опитування, в якому українцям пропонують за допомогою голосування серед кількох претендентів обрати членів журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Інформація про це з'явилася в офіційному Telegram-каналі віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова в понеділок, 11 вересня.

"Запустили в "Дії" нове опитування, щоб обрати журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. Усього в кілька кліків ви можете підтримати улюбленого артиста, віддавши голос за одного з 8 претендентів", — написав Федоров.

Він пояснив, що до журі увійдуть троє кандидатів. Вони разом із глядачами 1 жовтня оберуть фіналіста Нацвідбору, який представить Україну на пісенному конкурсі в Ніцці. Саме ж опитування триватиме до 17 вересня.

Кандидати до складу журі

ALYONA ALYONA - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця, співзасновниця музичного лейблу ENKO. У 2020 році увійшла до європейського списку Forbes "30 до 30".

Jerry Heil — українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. У 2023 році стала лауреаткою премії Music Moves Europe Awards. Засновниця музичного лейбла Nova Music.

Михайло Клименко — вокаліст, лідер гурту ADAM. Композитор і саундпродюсер, пише музику для кіно і телевізійних шоу.

Ігор Кондратюк — телевізійний ведучий, продюсер і шоумен. Співавтор пісенних талант-шоу "Караоке на Майдані" і "Шанс", суддя "Україна має талант" і "Х-Фактор".

Катерина Павленко — співачка, композиторка та авторка пісень. Фольклористка, фронтменка гурту "Go_A", який виборов 5-те місце на Євробачення — 2021.

Едуард Приступа (ДІЛЯ) — вокаліст і колишній учасник гурту "ТНМК". Викладач музики та вокалу за власною методикою. Керує мобільним додатком "Аудіоказки українською".

Павло Скороходько — актор, режисер дубляжу та телеведучий. Офіційний український голос Гаррі Поттера, губки Боба і лінивця Сіда з "Льодовикового періоду".

Олена Усенко — співачка, композиторка та авторка пісень. Представниця України на Дитячому Євробаченні-2021. Лауретка "Чорноморських ігор" та учасниця "Голос. Діти".

Українцям пропонують обрати трьох членів журі з восьми претендентів

Як проголосувати

Для того щоб віддати свій голос за улюбленого кандидата в члени журі, необхідно:

встановити застосунок "Дія" або увійти в нього за допомогою пін-коду чи відбитка пальця, якщо він уже встановлений на смартфоні;

обрати та натиснути іконку "Послуги";

зі списку, що випадає, вибрати "Опитування";

клікнути на актуальне опитування;

обрати одного кандидата зі списку і віддати за нього свій голос.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо про те, що Україна візьме участь у "Євробаченні 2024". У травні 2024 року у шведському місті Мальме виступить переможець українського нацвідбору.

Зазначимо, що в липні 2022 року Міністерство культури та інформаційно політики України спільно з Міністерством цифрової трансформації провели опитування в застосунку "Дія" щодо того, що робити з гербом на щиті Батьківщини-матері. У результаті 85% респондентів підтримали демонтаж радянського герба і заміну його на тризуб, 9% висловилися тільки за демонтаж і 6% — за те, щоб залишити радянську символіку.