Допоможе приструнити Китай. В Австралії створюють флот безпілотних підводних човнів Ghost Shark (відео)

Anduril готується виробляти для Австралії, США та їхніх союзників апарати з ШІ, які зможуть занурюватися набагато глибше, ніж звичайні підводні човни, і непомітно стежити за противником.

Американська компанія Anduril почала проєктування заводу в Австралії для масового виробництва безпілотних підводних човнів Ghost Shark зі штучним інтелектом як відповідь на розширення можливостей ВМС Китаю і на зростаючу напруженість у Тихоокеанському регіоні. Як повідомляє Reuters, судна будуть побудовані на секретному заводі в гавані Сіднея в тісній співпраці з австралійськими Військово-морськими силами.

Шейн Арнотт, старший віцепрезидент із проєктування Anduril, не став описувати журналістам можливості Ghost Shark. Однак агентство зазначає, що менший тритонний автономний підводний човен у лінійці продуктів Anduril, Dive-LD, демонструє, на що здатні безпілотні субмарини зі штучним інтелектом. Dive-LD може досягати глибини 6000 метрів і працювати автономно протягом 10 днів. Субмарина, корпус якої надрукований на 3D-принтері, здатна вести протимінну і протичовнову боротьбу. Dive-LD може занурюватися набагато глибше, ніж пілотовані підводні човни, що перебувають на військовій службі.

Максимальна глибина, до якої можуть дістатися військові підводні човни, зазвичай є секретною інформацією, але військово-морські аналітики повідомили Reuters, що вона становить десь від 300 до 900 метрів. Здатність занурюватися на набагато більшу глибину може ускладнити виявлення і знищення підводного човна.

Ветерани військово-морського флоту кажуть, що десятки автономних підводних човнів, таких як Ghost Shark, озброєних торпедами, ракетами та мінами, можуть ховатися біля узбережжя противника або чекати на стратегічно важливому водному шляху чи у вузьких проходах. Їм також може бути доручено завдавати ударів по цілях, які їхні операційні системи на базі штучного інтелекту навчили розпізнавати.

Австралія вже планує побудувати 13 повноцінних атомних підводних човнів, які обійдуться платникам податків у $28 млрд. І це без урахування постійних витрат на обслуговування і зарплату військовим екіпажам.

"Завдяки сучасним технологіям можна прибрати людей, зменшити конструкцію і субмарина стане набагато дешевшою", — каже Арнотт.

Він зазначає, що у Ghost Shark немає потреби в міцному корпусі, який захищає екіпаж підводного човна. Вода вільно тече через усю конструкцію Ghost Shark. Це означає, що Anduril може побудувати їх багато і швидко.

Загалом, план компанії полягає саме у швидкому виробництві таких субмарин. Арнотт, однак, відмовився повідомити, скільки Ghost Sharks Anduril має намір виробити, якщо отримає нові австралійські замовлення. Але компанія проєктує завод для будівництва "у великому масштабі", сказав він. Anduril також планує побудувати субмарини цього типу для США та їхніх союзників, включно з Великою Британією, Японією, Сінгапуром, Південною Кореєю і клієнтами в Європі.

Як вважають у Reuters, "розумні" підводні безпілотники можуть зробити революцію в галузі ведення війни та посилити конкуренцію між Китаєм і США. Австралія, один із найближчих союзників Америки, може мати десятки смертоносних автономних роботів, які патрулюють глибини океану, за роки до того, як її перший атомний підводний човен вирушить у патрулювання. З іншого боку, Китай дратує панування США в Азійсько-тихоокеанському регіоні, і країна активно створює свої бойові безпілотні системи. Якщо США та їхні союзники вирішать втрутитися в разі нападу Пекіна на Тайвань, то дрони можуть компенсувати чисельну перевагу китайської армії в ракетах, військових кораблях і ударних літаках.

Ядром бізнесу Anduril є операційна система Lattice, яка поєднує в собі такі технології, як злиття датчиків, комп'ютерний зір, периферійні обчислення і штучний інтелект. Система Lattice забезпечує автономну роботу обладнання, що поставляється компанією, включно з повітряними дронами, системами боротьби з дронами та підводними човнами, такими як Ghost Shark.

Раніше Фокус писав, що Франція вперше запустила дрон з атомного підводного човна. Поки що застосовуються тільки розвідувальні БПЛА, але в майбутньому пройдуть експерименти та з дронами-камікадзе, кажуть французи.