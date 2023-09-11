У Росії поставили на танк Т-80БВМ новий захист від дронів, але він не спрацював (відео)

Безпілотник продовжив транслювати картинку на екран оператора, попри ввімкнену систему радіоелектронної боротьби.

Росіяни показали оновлений танк Т-80БВМ, який модернізуватимуть, враховуючи досвід бойових дій в Україні. Сюжет про модернізацію цієї військової техніки показали в ефірі телеканалу Міністерства оборони Росії "Звезда" в неділю, 10 вересня.

Російські журналісти приїхали на закритий полігон підприємства "Омсктрансмаш", яке і займається відновленням і модернізацією танків цієї моделі. У пропагандистському сюжеті йдеться про те, що танк отримав новий дах на башті, новий посилений захист, нові кумулятивні решітки, а також нову систему захисту від дронів. Працівники телеканалу також назвали Т-80БВМ "літаючим танком" за швидкість пересування і запевнили, що нібито він — найнепомітніший з усіх танків ЗС РФ.

Засіб РЕЗ

Т-80БВМ отримав станцію радіоелектронного зв'язку у вигляді елементів, що нагадують гриби, які встановлені на вежу. Її призначення — пригнічувати супутникову навігацію і канали управління дронів. У відеосюжеті навіть продемонстрували цей процес на практиці та посадили за допомогою РЕЗ цивільний квадрокоптер. Однак у цьому теж був нюанс: нова РЕЗ змогла придушити тільки WiFi, проте зображення з дрона на екран оператора БПЛА продовжило передаватися без особливих проблем.

РЕЗ на новому танку Т-80БВМ Фото: Скриншот

Приціл

У сюжеті також продемонстрували новий приціл, який прийшов на заміну "Сосна-У". Військові експерти вважають, що це була нова версія 1ПН96, який вже встановлюється на Т-80БВМ і Т-72Б3 зразка 2022 року.

Захисна конструкція на башті

Техніка справді отримала модернізований дах на вежі, яку ще називають "мангалом". В "Омсктрансмаші" не заперечують, що на такі зміни довелося піти, бачачи результати бойових дій в Україні. Вочевидь, ідеться про те, що українські військові часто використовують проти російських танків безпілотні літальні апарати, які спрямовують прямо в башту техніки, як в одне з найвразливіших місць. Нова захисна конструкція зібрана трикутниками з тонкого металевого профілю на болтових з'єднаннях. Розробники заявляють, що такий "мангал" нібито допоможе повністю убезпечити танк від протитанкових ракетних комплексів Javelin і переносної протитанкової установки NLAW. Зауважимо, що останнє твердження піддав сумніву навіть сам журналіст "Звєзди" Олексій Єгоров, який і розмовляв із представниками підприємства-розробника.

Танк Т-80БВМ отримав новий захист башти Фото: Скриншот

На модернізованому варіанті Т-80БВМ на башті також тепер встановлюється сітка з металевими елементами.

"Коли реактивна граната або протитанкова ракета потрапляють у цю сітку, то далі цитата: металеві елементи обтискають бойову частину і не дають їй детонувати", — пояснив журналістам представник "Уралвагонзаводу".

Сітка з металевими елементами на новому танку Т-80БВМ Фото: Скриншот

Динамічний захист

Його в дещо більшій кількості встановили на вежу танка. Крім того, додатковий динамічний захист тепер у РФ встановлюють і на нижню лобову деталь за гумовим екраном.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що в РФ мають намір модернізувати списані танки Т-72 в БМПТ "Термінатор". Представники "Уралвагонзавода" стверджують, що універсальна платформа танка Т-72 дає змогу розв'язувати широкий спектр завдань, зокрема і в плані модернізації такої техніки, як бойові машини підтримки танків.

А в березні 2023 року ми писали про те, що ЗС РФ почали модернізувати Т-62М з метою відправити їх в Україну. Зміни торкнулися бронювання машини, системи управління вогнем і засобів спостереження. Російські ЗМІ повідомляють, що перша партія вже вирушила в зону бойових дій в Україні.