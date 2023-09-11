Естонський безпілотний танк Type-X посилили дронами: на що здатна система Quadbox (відео)

Модернізована машина може запускати дротові безпілотники, які вишукують ворогів просто під час руху.

Розробник робототехніки та автономних систем естонської компанії Milrem Robotics продовжують удосконалювати свою автономну платформу Type-X (RCV), поєднавши її з незвичайною безпілотною системою Quadbox від Elistar (Франція). Як повідомляє сайт UST, новинку покажуть уже на лондонській виставці озброєнь DSEI 2023.

Type-X сумісний з Quadbox від Elistar — повністю автоматичною системою спостереження, що всього за кілька секунд надає військовим вид з повітря. Вона складається з дротового тактичного БПЛА для розвідки та ретранслятора зв'язку, призначеного для підвищення ситуаційної обізнаності протягом тривалих періодів часу під час руху.

Vegvisir Remote MRSAS (система віддаленого моніторингу та управління для розподілених систем) розширює можливості ухвалення рішень операторами Type-X, надаючи їм віртуальний огляд на 360 градусів з об'єднанням датчиків EO/IR для огляду як на близькій, так і на середній відстані, а також можливості ураження цілей у будь-яких умовах. Вона оптимізована для більш низької пропускної здатності при віддаленому використанні та підключає оператора до цифрового хаба для взаємодії та споживання цифрових даних.

Type-X озброюється бойовим модулем середнього калібру Protektor від Konsberg, при цьому башту можна змінювати відповідно до конкретних потреб різних бойових підрозділів і оперативних завдань на полі бою. Як альтернатива — модуль Cockerill II покоління з 25-мм або 30-мм гарматою Bushmaster або Nexter M811.

Як стверджують військові інженери, Type-X RCV є органічною частиною механізованих підрозділів, яка може займати найнебезпечніші позиції та забезпечувати рівну або переважаючу вогневу міць і тактичне застосування порівняно з традиційними бойовими машинами піхоти.

Він був розроблений для автономної навігації на полі бою з системою управління людиною і штучним інтелектом як невіддільною частиною робочого алгоритму. У Type-X Milrem Robotics також представляє функцію Indirect Drive, яка дає змогу дистанційно керувати операціями на більш високих швидкостях.

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