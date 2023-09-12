Міноборони РФ хоче купити катери-камікадзе "Візир": полюватимуть на морських дронів ЗСУ

За словами творців, безпілотні "Візири" озброюють кулеметами, ракетами, системами РЕБ, сітками, а також своїми повітряними та водними дронами.

Міністерство оборони Росії може закупити для армії безекіпажні катери-камікадзе "Візир". Подробиці повідомило РИА "Новости" у вівторок, 12 вересня.

"Зараз ми ведемо переговори з Міноборони про закупівлю "Візира", уточнюємо технічне завдання, обговорюємо його модифікації (безпілотного катера "Візир", — ред.) залежно від інтересу військового відомства", — сказав журналістам управитель Кінгісеппського машинобудівного заводу Михайло Даниленко.

Він не уточнив, яку кількість безпілотних катерів завод-виробник готовий надати Міноборони РФ і скільки вони коштуватимуть. Презентація техніки відбулася у вересні 2023 року.

Російський безпілотний катер "Візир"

Що відомо про безпілотний катер "Візир"

Безекіпажний катер може використовувати алгоритм повернення в базу, який веде його в точку евакуації в разі перехоплення противником. Також апарат здатний доставляти десант у точку висадки, відходити на безпечну відстань і підходити до точки висадки для евакуації. Для перехоплення морських дронів катер може використовувати сітку для повітряних безпілотників, кулемет, ракети або систему радіоелектронної боротьби. Крім того, він може вийти в точку і сам запустити дрон, як морський, так і повітряний.

"На випадок його перехоплення ворогом у нього є система, яка веде його в точку евакуації, в нього закладено алгоритм повернення в базу. У разі ж постановки відповідного завдання він може виконувати різні функції типу доставки десанту в точку висадки, потім відхід на безпечну відстань", — розповів журналістам управитель KMZ Михайло Даниленко.

Крім того, за його словами, "Візир" військові можуть використовувати як катер-камікадзе.

"Його можна спростити, тобто зробити менших габаритів, начинити його вибухівкою і відправити по цілі. Його корисне навантаження зараз становить близько 500 кілограмів за дуже хорошої маневреності та морехідності. Сам корпус зроблений зі склопластику", — пояснив Даниленко.

Технічні характеристики катера-камікадзе "Візир"

тип — безпілотний катер-камікадзе;

корисне навантаження — 500 кг;

дальність ходу — до 500 км;

швидкість — до 80 км/год;

потужність — від 150 до 350 кінських сил.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що в РФ запускають виробництво нових дронів-камікадзе "Скальпель". Основна перевага БПЛА в тому, що російські військові можуть закладати в нього практично всі види боєприпасів, які у них є на озброєнні.

Також у серпні ЗМІ писали про те, що в Росії створили конкурента Shahed-136. Передбачається, що ударний безпілотник збиратимуть у торговому центрі, а виробництвом займеться сім'я бізнесменів, які виробляють "Ланцети".