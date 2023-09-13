Новий ШІ створює пісні та кліпи на будь-який смак: як отримати безкоштовний хіт (відео)
Нейромережа Suno пророкує, наскільки популярним виявиться новий твір, і навіть допомагає з авторськими правами.
Система штучного інтелекту Suno дає змогу творити музику навіть тим, у кого немає музикального слуху та освіти. Сайт Geeky-Gadgets розповідає, як за допомогою цього інструменту писати пісні та створювати незвичайні кліпи.
У рамках безплатного плану Suno пропонує до 25 треків на місяць. Доступ до неї можна отримати через канал на платформі Discord — там потрібно дати чат-боту завдання: в якому стилі та на яку тему ШІ має згенерувати пісню. Оглядач Geeky-Gadgets у своєму ролику показав, як Suno створила для нього композицію в стилі Bluegrass із текстом про веселощі.
Після створення пісні наступним кроком буде створення музичного відео. Для цього у сервісу є три різні інструменти на базі штучного інтелекту: Kyber, Plasma Punk і Decoherence, кожен з них пропонує унікальний підхід до створення відео. Kyber створює відео на основі підказки та пісні, Plasma Punk створює відео на основі тексту пісні, а Decoherence дає змогу детальніше редагувати та синхронізувати ефекти з піснею. Ці інструменти, якщо використовувати їх у поєднанні, можуть дати фантастичні результати.
Експерт Geeky-Gadgets дає ще кілька порад, чим вам може допомогти музичний ШІ Suno.
- Створення мелодій: ШІ може генерувати мелодії на основі наявних музичних шаблонів, надихаючи композиторів.
- Пропозиції щодо текстів: ШІ може пропонувати ідеї для текстів, що ґрунтуються на темі, настрої або навіть шаблонах рим.
- Послідовності акордів: інструменти штучного інтелекту можуть пропонувати послідовності акордів, що відповідають певному стилю або настрою.
- Аранжування: ШІ може автоматично створювати аранжування інструментів залежно від жанру або бажаного звуку.
- Створення бітів: алгоритми штучного інтелекту можуть генерувати біти, що відповідають певному стилю, прискорюючи процес написання пісень.
- Автоматична транскрипція: штучний інтелект може транскрибувати наявну музику в ноти, полегшуючи спільну роботу.
- Звуковий дизайн: використовуйте штучний інтелект для створення унікальних звуків або інструментів, які можна використовувати в пісні.
- Змішання жанрів: штучний інтелект може допомогти змішувати різні жанри для створення інноваційних треків.
- Аналіз настроїв; ШІ може оцінити емоційний тон текстів, щоб переконатися, що вони відповідають передбачуваному повідомленню.
- Прогноз ринку: Алгоритми можуть передбачити потенційний комерційний успіх на основі поточних тенденцій.
- Мовний переклад: ШІ може перекладати тексти пісень, роблячи пісні доступнішими по всьому світу.
- Моніторинг авторських прав: ШІ може перевіряти наявність ненавмисного плагіату в мелодіях або текстах пісень.
Раніше Фокус повідомляв, що ШІ вже "воскрешає" знаменитостей, але живі актори проти такого "безсмертя". Зірки Голлівуду і сценаристи продовжують страйк і однією з причин якраз був штучний інтелект.