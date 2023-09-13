Новий ШІ створює пісні та кліпи на будь-який смак: як отримати безкоштовний хіт (відео)

Нейромережа Suno пророкує, наскільки популярним виявиться новий твір, і навіть допомагає з авторськими правами.

Система штучного інтелекту Suno дає змогу творити музику навіть тим, у кого немає музикального слуху та освіти. Сайт Geeky-Gadgets розповідає, як за допомогою цього інструменту писати пісні та створювати незвичайні кліпи.

У рамках безплатного плану Suno пропонує до 25 треків на місяць. Доступ до неї можна отримати через канал на платформі Discord — там потрібно дати чат-боту завдання: в якому стилі та на яку тему ШІ має згенерувати пісню. Оглядач Geeky-Gadgets у своєму ролику показав, як Suno створила для нього композицію в стилі Bluegrass із текстом про веселощі.

Після створення пісні наступним кроком буде створення музичного відео. Для цього у сервісу є три різні інструменти на базі штучного інтелекту: Kyber, Plasma Punk і Decoherence, кожен з них пропонує унікальний підхід до створення відео. Kyber створює відео на основі підказки та пісні, Plasma Punk створює відео на основі тексту пісні, а Decoherence дає змогу детальніше редагувати та синхронізувати ефекти з піснею. Ці інструменти, якщо використовувати їх у поєднанні, можуть дати фантастичні результати.

Експерт Geeky-Gadgets дає ще кілька порад, чим вам може допомогти музичний ШІ Suno.

Створення мелодій: ШІ може генерувати мелодії на основі наявних музичних шаблонів, надихаючи композиторів.

ШІ може генерувати мелодії на основі наявних музичних шаблонів, надихаючи композиторів. Пропозиції щодо текстів: ШІ може пропонувати ідеї для текстів, що ґрунтуються на темі, настрої або навіть шаблонах рим.

ШІ може пропонувати ідеї для текстів, що ґрунтуються на темі, настрої або навіть шаблонах рим. Послідовності акордів: інструменти штучного інтелекту можуть пропонувати послідовності акордів, що відповідають певному стилю або настрою.

інструменти штучного інтелекту можуть пропонувати послідовності акордів, що відповідають певному стилю або настрою. Аранжування: ШІ може автоматично створювати аранжування інструментів залежно від жанру або бажаного звуку.

ШІ може автоматично створювати аранжування інструментів залежно від жанру або бажаного звуку. Створення бітів: алгоритми штучного інтелекту можуть генерувати біти, що відповідають певному стилю, прискорюючи процес написання пісень.

алгоритми штучного інтелекту можуть генерувати біти, що відповідають певному стилю, прискорюючи процес написання пісень. Автоматична транскрипція: штучний інтелект може транскрибувати наявну музику в ноти, полегшуючи спільну роботу.

штучний інтелект може транскрибувати наявну музику в ноти, полегшуючи спільну роботу. Звуковий дизайн: використовуйте штучний інтелект для створення унікальних звуків або інструментів, які можна використовувати в пісні.

використовуйте штучний інтелект для створення унікальних звуків або інструментів, які можна використовувати в пісні. Змішання жанрів: штучний інтелект може допомогти змішувати різні жанри для створення інноваційних треків.

штучний інтелект може допомогти змішувати різні жанри для створення інноваційних треків. Аналіз настроїв; ШІ може оцінити емоційний тон текстів, щоб переконатися, що вони відповідають передбачуваному повідомленню.

ШІ може оцінити емоційний тон текстів, щоб переконатися, що вони відповідають передбачуваному повідомленню. Прогноз ринку: Алгоритми можуть передбачити потенційний комерційний успіх на основі поточних тенденцій.

Алгоритми можуть передбачити потенційний комерційний успіх на основі поточних тенденцій. Мовний переклад : ШІ може перекладати тексти пісень, роблячи пісні доступнішими по всьому світу.

: ШІ може перекладати тексти пісень, роблячи пісні доступнішими по всьому світу. Моніторинг авторських прав: ШІ може перевіряти наявність ненавмисного плагіату в мелодіях або текстах пісень.

Як створювати музику за допомогою ШІ

Раніше Фокус повідомляв, що ШІ вже "воскрешає" знаменитостей, але живі актори проти такого "безсмертя". Зірки Голлівуду і сценаристи продовжують страйк і однією з причин якраз був штучний інтелект.