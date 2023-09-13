РЕБ від дрона не врятувала: в Україні знищили "невразливий" російський танк Т-80БВМ (відео)

Українські військові переконалися, що Т-80БВМ добре пробивається і горить, попри новітні системи захисту, зокрема й від безпілотників.

Український ударний безпілотник допоміг бійцям Національної гвардії знищити російський танк Т-80БВМ, на який нещодавно окупанти поставили захист від дронів. Відео опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в середу, 13 вересня.

Бійці Національної гвардії вночі запустили ударний безпілотник із тепловізором і системою скидання боєприпасів, успішно вистеживши модернізований танк ЗС РФ. Перший снаряд влучив Т-80БВМ у задній сектор башти. За ним безпілотник скинув ще два боєприпаси, які вразили передній сектор, після чого в танку детонував боєкомплект і всю машину охопило полум'я, що зафіксував безпілотник-розвідник, який передавав зображення з більш безпечної відстані.

"Кілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Аеророзвідники 27-ї бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановче випробування. Результат: Т-80БВМ прекрасно горить і вибухає", — підписав відеокадри Клименко.

У Росії поставили на танк Т-80БВМ новий захист від дронів: що відомо

10 вересня росіяни показали оновлений танк Т-80БВМ, який модернізуватимуть з огляду на досвід бойових дій в Україні. Російські журналісти приїхали на закритий полігон підприємства "Омсктрансмаш", яке і займається відновленням і модернізацією танків цієї моделі. У пропагандистському сюжеті йдеться про те, що танк отримав новий дах на башті, новий посилений захист, нові кумулятивні решітки, а також нову систему захисту від дронів. Працівники телеканалу також назвали Т-80БВМ "літаючим танком" за швидкість пересування і запевнили, що нібито він — найнепомітніший з усіх танків ЗС РФ.

Т-80БВМ отримав станцію радіоелектронного зв'язку у вигляді елементів, що нагадують гриби, які встановлені на вежу. Її призначення — пригнічувати супутникову навігацію і канали управління дронів. У відеосюжеті навіть продемонстрували цей процес на практиці та посадили за допомогою РЕЗ цивільний квадрокоптер. Однак у цьому теж був нюанс: нова РЕЗ змогла придушити тільки WiFi, проте зображення з дрона на екран оператора БПЛА продовжило передаватися без особливих проблем.

Техніка справді отримала модернізований дах на вежі, яку ще називають "мангалом". В "Омсктрансмаші" не заперечують, що на такі зміни довелося піти, бачачи результати бойових дій в Україні. Вочевидь, ідеться про те, що українські військові часто використовують проти російських танків безпілотні літальні апарати, які спрямовують прямо в башту техніки, як в одне з найвразливіших місць. Нова захисна конструкція зібрана трикутниками з тонкого металевого профілю на болтових з'єднаннях.

Розробники заявляють, що такий "мангал" нібито допоможе повністю убезпечити танк від протитанкових ракетних комплексів Javelin і переносної протитанкової установки NLAW. Зауважимо, що останнє твердження піддав сумніву навіть сам журналіст "Звєзди" Олексій Єгоров, який і розмовляв із представниками підприємства-розробника.На модернізованому варіанті Т-80БВМ на башті також встановили сітку з металевими елементами.

Нагадаємо, 7 вересня FPV-дрони завадили окупантам евакуювати танк з поля бою. Знищити броньований тягач, який намагався зрушити з місця пошкоджений танк, змогли два дрони-камікадзе, випустити які допомогли прості українці.

Крім того, на початку вересня дрони ЗСУ позбавили росіян танка Т-90 і новітньої БМД-4М. Спочатку оператор дрона запустив безпілотник-камікадзе навздогін танку Т-90, який на великій швидкості виїжджав з одного з населених пунктів. БПЛА вразив танк у моторний відсік, після чого пролунав удар, броньована техніка зупинилася і задимилася. Другою ціллю для бійців ЗСУ стала бойова машина десанту російських окупантів.