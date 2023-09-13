Армія Великої Британії отримає безпілотні вертольоти Proteus: як вони змінять повітряний флот

Leonardo UK Helicopters через чотири роки має створити нових дронів на суму $75 млн.

Компанія Leonardo UK Helicopters представила на виставці DSEI 2023 у Лондоні перші подробиці про безпілотні вертольоти Project Proteus, які розробляють спільно з Міністерством оборони Великої Британії. Підприємство написало про це на офіційному сайті 13 вересня.

Project Proteus представляє концепцію Rotary Wing Unmanned Air System (RWUAS) — повітряних безпілотних систем з обертовими крилами, тобто вертольотів. Конструкція прототипу складається з модульного багатоцільового корпусу з одним двигуном і одним активним гвинтом. Прототип масою 2-3 тонни має продемонструвати, як розвиватимуться безпілотні гелікоптери середнього розміру в майбутньому і як еволюціонуватимуть у майбутньому безпілотники вертикального зльоту і посадки (VTOL).

Розробники планують озброїти такою технікою Королівський флот Великої Британії. У рамках всеосяжної стратегії Міністерства оборони Leonardo створить безпілотні вертольоти Proteus згідно з чотирирічним контрактом на суму $75 млн.

Компанія Leonardo і Міністерство оборони Великої Британії застосовують повністю інтегрований командний підхід, використовуючи принципи гнучкого розроблення для реалізації проєкту, орієнтованого на результат. Крім того, у тісній співпраці з військовими Leonardo продовжує досліджувати потенційні системи. Ці системи зроблять внесок в остаточну архітектуру прототипу технологій, що стане частиною стратегії роторного крила Міністерства оборони Великої Британії, як це передбачено в чотирирічній програмі, наголошується в пресрелізі. Leonardo впроваджує нові технології, як-от повні цифрові двійники та адитивне виробництво, щоб досягти ідеального балансу між можливостями, продуктивністю, вартістю, стійкістю та зручністю обслуговування безпілотників.

"Цифровий двійник" у військовій техніці — це віртуальна модель реального об'єкта, яка повністю відповідає його параметрам і характеристикам. Вона використовується, щоб прогнозувати поведінку техніки в різних ситуаціях, а відтак краще її використовувати та обслуговувати.

Адитивне виробництво — це процес створення об'єктів шляхом пошарового додавання матеріалу, найчастіше за допомогою 3D-принтерів. Якщо під час традиційного виробництва деталі обробляють, видаляючи зайвий матеріал, у цьому разі їх формують з нуля, економлячи сировину.

Адам Кларк, керівний директор Leonardo Helicopters, заявив: "Leonardo досліджує мистецтво можливого на максимальному рівні, що також призведе до широкого впровадження автономії та автоматизації в наші майбутні технології. Проєкт RWUAS унікальний, тому що це набагато більше, ніж просто технологія, — це командна робота та інтеграція, що відбуваються між нами та Міністерством оборони Великої Британії".

Раніше Фокус повідомляв, що компанії Leonardo, Mitsubishi і BAE Systems погодили подальшу розробку винищувача 6 покоління. Очікується, що у 2035 році винищувач Tempest надходитиме до Повітряних сил Британії.