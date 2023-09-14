Учені випробували унікальний дрон: заряджається від сонця і трансформується просто на льоту

Маленький летючий робот може швидко збирати різні дані та передавати їх по Bluetooth.

Група вчених Вашингтонського університету створила мініатюрного робота, схожого на фігурку оригамі, який працює на сонячній енергії та змінює форму під час польоту. Подробиці про цю розробку повідомляє Interesting Engineering.

Подібні роботи, звані мікрофлаєрами (microflyer), здатні піднятися на висоту до 40 метрів при вазі всього в 40 грамів — менше, ніж вага середнього цвяха. Ключові елементи саме цього робота включають в себе безбатарейний привід, систему збору сонячної енергії та контролер, відповідальний за ініціювання цих змін форми під час польоту.

Електромагнітні приводи, вбудовані в ці роботизовані пристрої, дають їм змогу складати окремі частини та трансформуватися просто на льоту у фігурку оригамі. Вчені кажуть, що надихалися геометричними візерунками з природи, і це дає змогу флаєрам імітувати політ різного листя.

Такі мікрофлаєри вчені використовуватимуть для моніторингу екології Фото: University of Washington

У розгорнутому плоскому стані подібна конструкція оригамі хаотично перекидається на вітрі, подібно до листа в'яза. Але перехід у складений стан змінює потік повітря навколо нього і забезпечує стійке зниження, подібно до того, як падає кленовий лист. Цей високоенергоефективний метод дає змогу дослідникам без використання батарей контролювати зниження мікрофлаєра, що раніше було неможливо.

Здатність змінювати свою форму розширює можливості цих пристроїв зі збору важливих даних під час польоту. Вони також оснащені розширеними функціями Bluetooth, що дають їм змогу швидко передавати атмосферну інформацію, як-от температура і тиск повітря.

Під час випробувань на відкритому повітрі мікрофлайєр продемонстрував здатність долати відстань до 98 метрів після динамічних змін форми. Згодом робот успішно передав дані на Bluetooth-приймачі на відстані до 60 метрів.

На думку вчених подібні мініатюрні дрони, оснащені різними датчиками та приладами для збору даних про атмосферу Землі, будуть корисними екологам. Останніми роками значні досягнення в галузі сенсорних технологій і автономної навігації зробили цих роботів цінними інструментами для вивчення і розуміння нашої атмосфери.

"Такі мікрофлаєри могли б автоматизувати розгортання великомасштабних бездротових сенсорних мереж для моніторингу навколишнього середовища", — пишуть автори в опублікованій роботі.

Раніше Фокус розповідав, що в Сінгапурі працюватимуть справжні робокопи. У цьому місті-державі вже не перший рік територію патрулюють різноманітні роботи, але їхню кількість планують значно збільшити.