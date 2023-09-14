Виведе росіян на чисту воду: в Україні створили унікальний ШІ, що викриває фейки та ІПСО

Новий інструмент моніторить інформацію, виявляє російську брехню у різних джерелах, аналізує та захищає від інформаційних атак.

Українські розробники з команди Mantis Analytics створили на базі штучного інтелекту (ШІ) унікальну платформу, яка знаходить у мережі ворожі фейки та попереджає про інформаційно-психологічні операції (ІПСО), обробляючи інформацію в режимі реального часу. Деталі у своєму Telegram-каналі 14 вересня повідомив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров.

Mantis Analytics у режимі реального часу обробляє тисячі повідомлень та гігабайти даних з інформаційного простору — медіа, соцмереж, інформплатформ, щоб виявити неправдиву інформацію. Потім платформа компонує все на інтерактивній карті.

Карта Mantis Analytics

"Дані допомагають ефективніше протидіяти дезінформації й ворожій пропаганді. Адже кожен може побачити, як росіяни поширюють фейки та обмінюються інформацією", — підкреслює міністр.

І додає, що Mantis — лише одна з унікальних розробок, яку створили українці та протестували в межах defense-tech-кластера Brave1.

"Далі — більше технологій та інновацій", — обіцяє Федоров і закликає спільно працювати над проєктами в оборонній сфері через платформу Brave 1.

Що таке Mantis Analytics

Mantis Analytics — це платформа моніторингу інформаційного поля в режимі реального часу, керована ШІ. Тут збирається інформація зі ЗМІ, соціальних мереж та інших джерел, аналізує її та дає зрозуміти, хто, що і як повідомляє. Платформа повністю базується на сучасних технологіях машинного навчання і використовує моделі NLP і LLM для швидкого й ефективного аналізу величезних обсягів неструктурованих даних.

За словами розробників платформи, вона допомагає аналізувати великі масиви даних та на їх основі:

розпізнавати пропаганду, фейки та дезінформацію;

прогнозувати майбутнє;

збирати статистику та створювати звіти;

аналізувати тенденції.

Йдеться про аналіз гігабайтів інформації у режимі реального часу, коли платформа автоматично помічає дезінформацію і маніпулятивні методи, спрямовані на послаблення когнітивної безпеки, виявляє необхідні теми і формує статистичні дані. Це дає можливість швидко виявляти скоординовані інформаційні атаки і наративні реклами та оперативно протидіяти ним.

"Ми надаємо урядам, організаціям і окремим особам можливості за допомогою технологій штучного інтелекту виявляти, захищати та протидіяти інформаційній війні", — засвідчують фахівці команди свою місію.

Крім того, платформа може надавати інтерактивні інформаційні панелі та інші спеціальні інструменти для дослідницького аналізу інформаційного простору.

Нагадаємо, Фокус писав, що за допомогою ШІ ворог може "отруїти" дані у військових системах, а хакери вже зламують смартфони, використовуючи фейкові Telegram і Signal. Крім того, раніше Фокус повідомляв, що російські хакери зламують мобільні телефони українських бійців, аби дізнатися про військові плани.