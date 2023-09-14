Можемо почати вже зараз: експерт розповів, як зупинити атаки Shahed по Україні

Завадити ЗС РФ атакувати українське узбережжя та об'єкти інфраструктури можна або отримавши військову техніку від союзників, або самостійно почавши обстріл точок базування Shahed у Росії і не тільки.

Росія почала масово атакувати південні регіони нашої країни безпілотними літальними апаратами Shahed, готуючи серйознішу операцію зі знищення чорноморських і дунайських портів України. Таку думку висловив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю "Обозревателю".

"Збільшення кількості атак дронів-камікадзе пов'язане з їхнім накопиченням у межах підготовки до виходу Росії із зернової угоди і початку систематичного знищення чорноморських і дунайських портів України", — сказав експерт.

Яка ситуація з виробництвом Shahed у Росії

Збільшення кількості атак безпілотниками Shahed з боку РФ може вказувати на ще один факт. Найімовірніше, країна-агресор або отримала нову велику партію БПЛА від Ірану, або почала активно розвивати власне дронобудування. Олександр Коваленко вважає, що все ж рано говорити про якесь масоване налагоджене виробництво.

"Імовірність є, але фактів поки що немає. За останніми даними, завод, що будується в Татарстані, запрацює навесні 2024 року. Звісно, якісь обмежені серії вони можуть виробляти в себе вже й сьогодні, але все ж таки, яка саме ситуація в росіян із кількістю наявних "Shahed", буде зрозуміло з часом", — пояснив експерт.

Як ЗСУ можуть відповісти на атаки ЗС РФ безпілотниками Shahed

За словами Коваленка, у ЗСУ поки що немає достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб ефективно закрити своє небо від нападу. Тому в цій ситуації кількість знищених безпілотників противника залежатиме від чисельності тієї техніки, яку українським військовим передадуть країни-партнери.

Однак є кроки, які Україна може зробити вже сьогодні самостійно.

"Що ми можемо зробити вже сьогодні, щоб зменшити російські атаки, то це вдарити по розміщенню дронів-камікадзе і місцях їхнього запуску", — висловив свою думку експерт.

Зокрема йдеться про територію тимчасово окупованого Криму та російське місто Курськ.

"Тобто треба працювати на запобігання, я не виключаю саме такий розвиток подій", — констатував експерт.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки Shahed виробляють у Росії. Кремль не полишає надії самостійно виробляти ударні дрони типу Shahed. У планах у країни-агресора, до літа 2025 року, зібрати 6 тисяч дронів-камікадзе.

Ми також писали про те, що в ніч на 14 вересня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе одразу з трьох напрямків. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 17 безпілотників типу Shahed-136/131. Пуски дронів було зафіксовано в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.