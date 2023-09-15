Ефективно і компактно: з'явилася лазерна зброя для знищення роїв БПЛА (фото)

Новітня лазерна система, що встановлюється на бронемашину Wolfhound, спеціально розроблена для протидії повітряним загрозам, насамперед безпілотним літальним апаратам.

Компанія Raytheon UK готується до випробувань системи високоенергетичної лазерної зброї, здатної знищувати безпілотники. Про це написало медіа Global Defence Technology у п'ятницю, 15 вересня.

Raytheon презентувала свою систему на виставці DSEI-2023 у середу, 13 вересня. Вона являє собою високоенергетичну лазерну систему протидії БПЛА потужністю 15 кіловатів, встановлену на британській бронемашині Wolfhound, яка здатна знищити рій із трьох безпілотних літальних апаратів.

"Безмежний" магазин, що перезаряджається, і нульове логістичне навантаження системи різко контрастують з іншими технологіями. На інших рівнях ППО вартість експлуатації значно перевищує вартість БПЛА, для боротьби з яким вони призначені. При цьому ціна окремих ракет ППО вища, ніж вартість боєприпасів, що баражують, або перепрофільованих комерційних дронів. Тому в Raytheon задумалися про створення бюджетного засобу ураження дронів, котрі, як показує війна в Україні, почали відігравати дедалі серйознішу роль у бойових діях сучасності.

Результатом такої роботи стала їхня новітня лазерна система, постріл з якої, за словами директора з розвитку бізнесу компанії Джеффа Ньюсома, "коштує, як чашка кави".

Британська лазерна зброя буквально пропалила безпілотник Фото: Kelsey Atherton

Raytheon взяла перевірену технологію — свою мультиспектральну систему наведення, 6 тисяч одиниць якої вже беруть участь у бойових діях — і помістила спрямовувач променя для високоенергетичної системи в перевірену в боях виробничу систему.

Високоенергетична лазерна система Raytheon вирізняється компактністю і портативністю, що дає змогу використовувати її на різних платформах і легко взаємодіяти з іншими системами ППО. Вона оснащена глибоким магазином, що перезаряджається, і вимагає мінімальної логістичної підтримки, що робить її економічно ефективним і практичним вибором для захисту військових об'єктів і критичної інфраструктури, а також оперативної протидії загрозам. Система забезпечує велику кількість пострілів і неперевершену точність, являючи собою доступну альтернативу звичайним боєприпасам.

Під час тестів у польових умовах одне з знарядь було встановлено на дюнному баггі, інше — на вантажівці.

Свою високоточну лазерну систему інженери вирішили встановити на бронемашину Wolfhound. На їхню думку, саме ця колісна техніка здатна ефективно доповнювати створену зброю. Численні польові випробування, зокрема проведені в умовах сильної спеки, холоду, дощу, мокрого снігу та снігу, підтвердили, що система високоенергетичної лазерної зброї відповідає своїм вимогам. Ця система ефективно виявляла, відстежувала, націлювала і знищувала десятки цілей безпілотників протягом чотирьох днів навчань, які відбулися у США на початку 2023 року.

Свою високоточну лазерну систему інженери вирішили встановити на бронемашину Wolfhound Фото: Raytheon

Як Raytheon прийшла до створення лазерної зброї Wolfhound

Компанія отримала контракт на розробку та встановлення цієї лазерної системи на британський бронетранспортер Wolfhound у 2021 році. За інформацією Army Recognition, яке також висвітлювало питання створення нової лазерної зброї, Raytheon використовує передові технології для розроблення цілісних і настроюваних рішень, що дають змогу військовим і цивільним замовникам боротися зі складними загрозами, які надходять від безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у різних умовах. Компанія інтегрувала високопродуктивні сенсори й економічні кінетичні та некінетичні ефектори, що підвищило ефективність боротьби із загрозами і дало змогу адаптувати відповідні заходи проти цілого спектра потенційних загроз.

Нагадаємо, в серпні вчені заявили про створення "нескінченного" бойового лазера. Китайські військові вчені з Національного університету оборонних технологій у місті Чанша стверджують, що досягли величезного прориву в технології лазерної зброї. Дослідники кажуть, що ця технологія може значно змінити сучасні війни, збільшивши час дальність, шкоду і час безперервної роботи.

А на початку червня ЗМІ писали про те, що лазерна зброя, здатна знищувати танки, перебуває в розробці. У світі вже існують лазери, досить потужні для ураження безпілотників, літаків і ракет, але броньовану техніку пробити набагато складніше. Однак влада Австралії вірить в успіх проєкту і на нього виділила $8,74 млн.