Нехай РФ витрачає ракети: в Україні роблять безпілотні манекени у вигляді танків Leopard (відео)

Фальшиві танки з дистанційним управлінням їздитимуть по полю бою і відвертатимуть увагу від справжніх.

В Україні розпочали розробку безпілотного макета німецького танка Leopard, який має відволікати увагу російських окупантів від справжньої військової техніки. Про це в ефірі Еспресо.TV розповів співзасновник і генеральний директор компанії "Інфоком ЛТД" Едуард Троценко.

За його словами, "автономний активний манекен" німецького танка вже створюють на базі звичайного вантажного автомобіля. До кінця тижня компанія має відлити з металу елементи, які імітуватимуть Leopard. Завдяки вантажівці та системі дистанційного керування він буде автономно переміщатися по полю бою.

Основою для такого танка стане автомобіль Ford Фото: ТОВ "Інфоком ЛТД"

"Основою для такого танка стане автомобіль Ford, який модернізується системою дистанційного керування. Далі на машину будуть навішуватися окремі модулі, які перетворять автомобіль на реалістичну копію танка", — сказав Троценко.

Причому цю "фальшиву" бронемашину можна буде в польових умовах розібрати, скласти в автомобіль для транспортування і перевезти на нове місце призначення.

"Фальшиву" бронемашину можна буде перевозити на нове місце призначення Фото: ТОВ "Інфоком ЛТД"

Едуард Троценко запевнив журналістів, що "Інфоком ЛТД" уже найближчим часом продемонструє реалістичну версію німецької машини, що змусить супротивника витрачати час, сили та боєприпаси на знищення несправжньої цілі.

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Нагадаємо, 1 серпня російські ЗМІ повідомили про те, що ударний дрон нібито вразив український зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM. Однак самі росіяни звернули увагу, що на відео немає детонації, а "ЗРК" розгойдує від удару дрона. У підсумку з'ясувалося, що на відео було знято ураження макета.

А в середині червня ЗС РФ похвалилися знищенням макета 2С1 "Гвоздика". Тоді російські окупанти заявили, що їм нібито вдалося завдати удару по українській артилерійській установці за допомогою дрона-камікадзе "Ланцет".