Ізраїль продав дрони-камікадзе SkyStriker загадковому покупцеві з Європи (відео)

Відомо, що замовнику буде відвантажено кілька сотень баражуючих боєприпасів.

Ізраїльська компанія оборонна компанія Elbit Systems заявила 18 числа, що поставить неназваному замовнику з Європи кілька сотень дронів-камікадзе SkyStriker на суму в $95 млн. Про це компанія повідомляє у своєму офіційному пресрелізі.

Баражуючий боєприпас SkyStriker LM від Elbit Systems — це повністю автономний дрон-камікадзе, який може виявляти, захоплювати та вражати призначені оператором цілі боєголовкою масою до 10 кг, забезпечуючи при цьому високу точність влучання. SkyStriker може запускатися з різних наземних і повітряних платформ, зокрема зі спеціального контейнера ракетно-артилерійських систем PULS компанії Elbit Systems.

Боєприпас, що баражує, оснащений електричним двигуном, що дає змогу SkyStriker вести потайні операції тривалістю до 2 годин і з дальністю дії 100 км. Система може точно вражати цілі, зберігаючи при цьому зв'язок з оператором навіть в умовах відсутності GPS і зв'язку. Завдяки високій швидкості польоту SkyStriker може подолати відстань до 20 км за десять хвилин. Досягнувши району цілі, дрон залишається баражувати та переслідувати ціль до 2 годин, а за необхідності місію можна скасувати та безпілотник повернеться на базу.

Skystriker може використовувати кілька типів боєголовок, а завдяки своїй модульній конструкції їх можна замінювати в польових умовах під час передпольотної підготовки відповідно до експлуатаційних вимог. Наприклад, цей дрон-камікадзе може виконувати розвідувальні місії або вказувати цілі.

Йорам Шмуелі, генеральний директор Elbit Systems Aerospace сказав:

"Ми раді надати нашим клієнтам інноваційне та ефективне рішення, що поєднує в собі повітряні та наземні рішення Elbit Systems. Будучи прихованою і маневреною платформою, баражувальний боєприпас SkyStriker забезпечує високу точність і надійність, надаючи бійцям критично важливу перевагу на сучасному полі бою".

Дрон SkyStriker на показових випробуваннях

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