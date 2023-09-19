Є загиблі та контужені: дрони ЗСУ рознесли укріплення росіян під Авдіївкою

Російська армія зазнала втрат, адже кілька військових опинилися всередині бліндажа під час влучного удару безпілотника.

Бійці групи аеророзвідки SOLOVEY зі 124-го окремого батальйону та 116-ї окремої бригади Територіальної оборони за допомогою дронів-камікадзе атакували укріплені позиції противника на Авдіївському напрямку. Відео роботи українських військових опублікували в Telegram-каналі групи підрозділу в понеділок, 18 вересня.

У квадраті, який атакували дрони, російські військові побудували укріплений бліндаж. Тому для того, щоб зруйнувати фортифікаційну споруду противника, аеророзвідникам довелося застосувати FPV-дрон. Оператор спрямував безпілотник-камікадзе під певним кутом, після чого він успішно уразив свою ціль.

Аеророзвідки застосували дрони-камікадзе і досягли успіхів в ураженні ворожих позицій Фото: Скриншот

Дрон зруйнував бетонні конструкції, за допомогою яких, власне, окупанти й намагалися зміцнити свій бліндаж. При цьому, як написав у своєму Telegram-каналі головний редактор "Цензор.net" Юрій Бутусов, усередині на момент атаки безпілотних літальних апаратів перебували бійці ЗС РФ. Юрій Бутусов написав про те, що частина окупантів загинула, причавлена бетонними балками, а деякі військові вижили, але дістали травми та контузії. Останні змогли вибратися на поверхню із завалених ям, на які безпілотник перетворив їхні інженерні споруди.

ЗС РФ спорудили на Авдіївському напрямку укріплені споруди, які знищили дрони ЗСУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що дрони встановили новий рекорд зі знищення техніки ЗС РФ. Крім гармат, унаслідок атаки українських дронів російські військові не дорахувалися 41 танка, двох РСЗВ і 159 осіб особового складу.

А кілька днів тому дрон ЗСУ знищив російський танк за $3 млн. Михайло Федоров опублікував відеокадри, на яких показано розправу дрона з танком. Бронетехніка окупантів була захована в посадці. Саме туди оператор безпілотника відправив ударний дрон. БПЛА влучно вразив свою ціль, вдаривши Т-52 у вразливу зону — під вежу.