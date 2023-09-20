Тили ЗСУ під загрозою. Росія пустила в хід нові дрони "Ланцет": куди вони дістануть (відео)

Нові баражувальні боєприпаси, як вважають експерти, тепер можуть атакувати цілі, розташовані на відстані 65-72 кілометрів від позицій російських окупантів.

Збройні сили Російської Федерації почали застосовувати для атаки українських міст нові безпілотні літальні апарати "Ланцет". Відповідне відео, на якому російський дрон атакує аеродром Довгинцеве (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) опублікували військові аналітики Ukraine Weapons Tracker на сторінці в соцмережі Х (раніше — Twitter) у вівторок, 19 вересня.

Де і як ЗС РФ завдали удару "Ланцетами"

Судячи з ролика, до операції залучили щонайменше два БПЛА: дрон-камікадзе завдав удару по літаку МіГ-29, а другий невідомий апарат зняв те, що відбувається, з великої висоти.

Хоча на відеокадрах не позначено дату фільмування, можна припустити, що йдеться про удар, нанесений окупантами по аеродрому 11 вересня. Тоді в Міноборони РФ заявили про те, що Повітряно-космічними силами Росії завдано удару по аеродрому Довгинцеве в районі міста Кривий Ріг, унаслідок чого було знищено два винищувачі МіГ-29 і три штурмовики Су-25 повітряних сил України. Удари по місту 11 вересня підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ще одного удару окупанти завдали в районі міста вночі 19 вересня. Тоді про атаку ЗС РФ також писав голова Ради оборони Кривого Рогу. Однак із міркувань безпеки координати постраждалого району не було названо. Чиновник поінформував тільки про те, що внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхові будинки, але люди не постраждали.

Відповідальність за атаку по місту взяло угруповання російських військ "Днепр". У вівторок, 19 вересня, вони опублікували в Telegram відео атаки, уточнивши, що завдали удару боєприпасами, що баражують, із поліпшеними характеристиками.

Що відомо про поліпшені БПЛА "Ланцет"

Нова версія "Ланцетів" стала далекобійнішею. Аналітики Ukraine Weapons Tracker підкреслюють, що найближчі російські позиції розташовані на відстані понад 65 км від постраждалого аеропорту "Довгинцеве". Цю інформацію підтверджує і Forbes у своєму матеріалі, опублікованому у вівторок, 19 вересня. Всупереч заявам деяких спостерігачів, журналісти сумніваються у "фейковості" відео атаки, хоча й не виключають такого варіанту. Вони також припускають, що український літак не зазнав серйозних пошкоджень і підлягає ремонту.

"Справжня проблема полягає в тому, що російські безпілотники-"самогубці" з одностороннім зв'язком, судячи з усього, тепер можуть літати на відстань до 45 миль (72,4 км). Саме така відстань між авіабазою Довгінцеве і лінією фронту на півдні України", — йдеться в статті.

Медіа зазначає, що до цього часу базовий "Ланцет" ("Виріб 51") вагою всього 25 кг міг діяти на відстані не більше 25 км. Це означало, що основні авіабази України і десятки МіГів і Су, що базуються на них, перебували поза зоною дії мініатюрних безпілотників. Однак у Росії розробляють більш далекобійні "Ланцети", і удар по аеропорту Довлгінцеве може стати бойовим дебютом нового "Ланцета". У зоні ураження також перебувають українські військові літаки, які використовують резервну базу у Вознесенську Миколаївської області.

Журналісти Forbes помітили ще один нюанс: другий безпілотник спостерігав за атакою "Ланцетів" зверху, і це свідчить про те, що українські засоби ППО на базі не були активні або не працювали.

Зазначимо, що військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Безкрестнов також відмітив наявну небезпеку для українського тилу.

"Погані новини. Пішли в хід нові "Ланцети". Дистанція знищення нашого літака 73 кілометри. А що мене зовсім не радує, це інший БПЛА, який все це знімає в нашому глибокому тилу. Тепер до 100 км. від фронту теж треба бути напоготові", — написав експерт у своєму Telegram-каналі.

Для наочності Сергій Бескрестнов прикріпив до свого посту карту, на якій вказав відстань від позицій противника до тилових територій України. Саме таку відстань могли подолати нові російські "Ланцети" для ураження українського літака. Він припустив, що замість МіГа баражуючий боєприпас міг атакувати макет, але це не зменшує небезпеки від модернізованих і більш далекобійних апаратів.

Нагадаємо, що ще в липні стало відомо про те, що Росія нарощує випуск "Ланцетів". Росіяни застосовують "Ланцет" у парі з розвідувальним безпілотником ZALA 421-16Е2. Дрон шукає ціль у заданому квадраті, а потім оператори запускають за цими координатами "Ланцет". Останній може тільки дорозвідати ціль у польоті та пікірувати її. Поки дрон, що баражує, "працює" над ціллю, його весь час контролює "напарник". ZALA 421-16Е2 моніторить ситуацію, оскільки останні метри до цілі "Ланцет" проходить уже не під контролем оператора.

А 16 липня в Росії представили нову версію дронів "Ланцет". Як запевняють росіяни, завдяки поліпшеній системі запуску ЗС РФ зможуть атакувати Україну цілими роями цих дронів.