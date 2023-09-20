Розстріляє кораблі торпедами: Франція тестує бойовий безпілотний підводний човен (відео)

Автономна субмарина конкуруватиме з подібними проєктами Китаю, Японії, Індії, Німеччини, Ізраїлю та Південної Кореї.

Компанія Naval Group на півдні Франції проводить підводні випробування великого безпілотного підводного транспорту (XLUUV), який займатиметься розмінуванням або потопленням кораблів ворога за допомогою торпед. Про це повідомляє сайт Naval News.

Ще влітку розробники заявили про такі плани, опублікувавши пресреліз, у якому зазначали, що незабаром тестуватимуть прототип. Серед унікальних можливостей XLUUV — автономія контрольованого ухвалення рішень (ADC), технологія, розроблена як бортовий "мозок" для дронів, що пропонує морякам можливість контролювати всі безпілотні системи, а також планувати та виконувати складні завдання. Інакше кажучи, демонстраційну платформу використовуватимуть для розроблення і тестування програмного забезпечення автономності майбутньої безпілотної субмарини.

Спочатку прототип XLUUV компанії Naval Group було вперше представлено в жовтні 2021 року. Він був розроблений на власні кошти Naval Group і таємно пройшов перші випробування на півдні Франції в листопаді 2020 року. Довжина автономної субмарини становить 10 метрів (яку можна збільшити до 25 метрів шляхом розміщення додаткових батарей або рухових систем). Нинішня водотоннажність апарату становить 10 тонн.

Порівняння між собою різних проєктів XLUUV Фото: катер Раптор

Сиріл Леві, керівник бізнес-напрямку в Naval Group, заявив журналістам, що майбутні місії безпілотної субмарини можуть містити розмінування або протикорабельну війну, для якої XLUUV отримає збройовий відсік із боєприпасами F21 в якості важких торпед. Експерти Naval News зазначають, що безпілотна субмарина може також проводити наступальні операції з мінування, оскільки в анімаційному відеоролику Naval Group показано, як прототип розміщує на морському дні об'єкти, схожі на міни. Розміщення підводних мін є основним завданням безпілотних підводних човнів ВМС США проєкту ORCA, про які писали раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що військові отримають незвичайні підводні дрони REMUS. Вони будуть проривати оборону ворогів. Інженери безпілотних систем з компанії Leidos розроблять до 2026 року чотири експериментальні автономні підводні апарати REMUS середнього розміру для зондування морського середовища і боротьби з мінами.