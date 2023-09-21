Еволюція "Герані": у Росії похвалилися новим далекобійним дроном "Італмас" (фото)

Росіяни запевняють, що БПЛА зможе вражати артилерію і техніку ЗСУ на відстані 200 км, яка раніше була у відносній безпеці.

В Іжевську (столиця Удмуртської Республіки, РФ) створили новий ударний безпілотник під назвою "Італмас". Про це повідомило російське медіа Udm-Info в четвер, 21 вересня.

Російський БПЛА "Италмас": що про нього відомо

Безпілотник створено розробниками підприємства "Аероскан" (організація групи компаній ZALA Aero). Свою назву новий дрон отримав від однойменного торгового центру в Іжевську, який не так давно перейменували на науково-дослідний центр і почали випускати на його території БПЛА. Новий безпілотник уперше продемонстрували на публіку під час візиту російського президента Володимира Путіна на однойменне виробництво, яке він відвідав під час своєї поїздки в Удмуртію 19 вересня.

Як запевняють розробники, БПЛА "Італмас" (як і "Герань") від інших подібних апаратів відрізняє те, що він не перевозить зброю, а сам нею є. Можливість вести вогонь безпосередньо з дрона робить його ще більш ефективним. Новий безпілотник від ZALA продовжує розвиток теми "Гераней" із двигунами внутрішнього згоряння. Але це повністю вітчизняна розробка хоч віддалено і нагадує іранські Shahed. Паливо заливається в крила, які і є величезним бензобаком, тож безпілотник має летіти набагато далі.

"Він більш глибинної дії. Тобто це за 200 кілометрів і зі збільшеною бойовою частиною", — пояснив генеральний конструктор компанії "Аероскан" Олександр Захаров, спілкуючись із журналістами, присутніми під час візиту Путіна на об'єкті.

Крім того, Захаров, виступаючи вже в ефірі телеканалу "Россия-1", розповів про те, що випробування дрона "Италмас" стартували ще взимку 2023 року, і зараз безпілотний літальний апарат практично готовий до постачання. Як стверджують російські пропагандисти, новий безпілотник може значно розширити дальність атак ЗС РФ і уражати там, де українська артилерія і бронетехніка раніше могли почуватися у відносній безпеці.

Група компаній ZALAAero випустила новий дрон "Італмас", який продовжує лінію безпілотників типу "Герань" Фото: Скриншот

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія створила дешевий аналог дрона "Ланцет". Фахівці зазначили, якщо порівнювати новий дрон із "Ланцетом", новий безпілотник "Скальпель" має на 2 кг більше корисного навантаження.

А в серпні ЗМІ писали про те, що російський дрон "Сіріус" вперше піднявся в небо. Ударний дрон може піднімати на висоту в 7 кілометрів і нести кориговані та фугасні авіабомби, вагою до 450 кілограмів.